26 мая 2023

Shot: под Белгородом прогремел мощный взрыв. Видео

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Причиной взрыва предполагают атаку БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В поселке Майский Белгородского района прогремел мощный взрыв. Видео опубликовали в соцсетях.

«Мощный взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района», — сообщил telegram-канал SHOT. Источник также рассказал каналу, что взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в регионе подготовлены отряды самообороны. Также по мнению главы Курской области Романа Старовойта, дружинники должны иметь возможность получать средства обороны в случаях проведения учебных стрельб, при введении военного положения, а также при объявлении контртеррористической операции.

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В поселке Майский Белгородского района прогремел мощный взрыв. Видео опубликовали в соцсетях. «Мощный взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района», — сообщил telegram-канал SHOT. Источник также рассказал каналу, что взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в регионе подготовлены отряды самообороны. Также по мнению главы Курской области Романа Старовойта, дружинники должны иметь возможность получать средства обороны в случаях проведения учебных стрельб, при введении военного положения, а также при объявлении контртеррористической операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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