Shot: под Белгородом прогремел мощный взрыв. Видео 27 мая 2023 в 01:35 Размер текста - 17 + Причиной взрыва предполагают атаку БПЛА Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В поселке Майский Белгородского района прогремел мощный взрыв. Видео опубликовали в соцсетях. «Мощный взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района», — сообщил telegram-канал SHOT. Источник также рассказал каналу, что взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в регионе подготовлены отряды самообороны. Также по мнению главы Курской области Романа Старовойта, дружинники должны иметь возможность получать средства обороны в случаях проведения учебных стрельб, при введении военного положения, а также при объявлении контртеррористической операции. В поселке Майский Белгородского района прогремел мощный взрыв. Видео опубликовали в соцсетях. «Мощный взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района», — сообщил telegram-канал SHOT. Источник также рассказал каналу, что взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в регионе подготовлены отряды самообороны. Также по мнению главы Курской области Романа Старовойта, дружинники должны иметь возможность получать средства обороны в случаях проведения учебных стрельб, при введении военного положения, а также при объявлении контртеррористической операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям