В поселке Майский Белгородского района прогремел мощный взрыв. Видео опубликовали в соцсетях.
«Мощный взрыв прогремел в поселке Майский Белгородского района», — сообщил telegram-канал SHOT. Источник также рассказал каналу, что взрыв произошел в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что в регионе подготовлены отряды самообороны. Также по мнению главы Курской области Романа Старовойта, дружинники должны иметь возможность получать средства обороны в случаях проведения учебных стрельб, при введении военного положения, а также при объявлении контртеррористической операции.
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