Песков признался, что не видел, как Путин играет в компьютерные игры

Дмитрий Песков не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры
Российский президент Владимир Путин не был замечен за игрой в компьютерные игры. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мне неизвестно, что президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел и не слышал [чтобы он играл]», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ пошутил, что играет в игры по будням.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!