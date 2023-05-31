Песков признался, что не видел, как Путин играет в компьютерные игры

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков не видел, чтобы Владимир Путин играл в компьютерные игры Фото:

Российский президент Владимир Путин не был замечен за игрой в компьютерные игры. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мне неизвестно, что президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел и не слышал [чтобы он играл]», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ пошутил, что играет в игры по будням.

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Российский президент Владимир Путин не был замечен за игрой в компьютерные игры. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мне неизвестно, что президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел и не слышал [чтобы он играл]», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ пошутил, что играет в игры по будням.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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