В Генштабе раскрыли число мобилизованных из Донбасса

Генштаб: Донбасс направил в войска РФ 80 тысяч мобилизованных

С Донбасса призвали около 80 тысяч человек осенью 2022 года, заявил Бурдинский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С Донбасса призвали около 80 тысяч человек осенью 2022 года. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около двух тысяч единиц транспортных средств», — заявил Бурдинский в статье журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года. Позже был поднят вопрос об освобождении от мобилизации граждан, не проходивших службу. В кабмине это предложение не поддержали.