В Генштабе раскрыли число мобилизованных из Донбасса

С Донбасса призвали около 80 тысяч человек осенью 2022 года. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
«Из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около двух тысяч единиц транспортных средств», —
Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года. Позже был поднят вопрос об освобождении от мобилизации граждан, не проходивших службу. В кабмине это предложение не поддержали.
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