В Генштабе раскрыли число мобилизованных из Донбасса

Генштаб: Донбасс направил в войска РФ 80 тысяч мобилизованных
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, полигон, мобилизация, мобилизованные
С Донбасса призвали около 80 тысяч человек осенью 2022 года, заявил Бурдинский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С Донбасса призвали около 80 тысяч человек осенью 2022 года. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около двух тысяч единиц транспортных средств», — заявил Бурдинский в статье журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года. Позже был поднят вопрос об освобождении от мобилизации граждан, не проходивших службу. В кабмине это предложение не поддержали.

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С Донбасса призвали около 80 тысяч человек осенью 2022 года. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. «Из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около двух тысяч единиц транспортных средств», — заявил Бурдинский в статье журнала Минобороны «Военные комиссариаты России». Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года. Позже был поднят вопрос об освобождении от мобилизации граждан, не проходивших службу. В кабмине это предложение не поддержали.
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