Минюст признал иноагентами издания «Проект»* и политолога Орешкина

Минюст внес в реестр иноагентов политолога Дмитрия Орешкина, издания «Проект» (признано нежелательной организацией) и «ЯРНОВОСТИ». Об этом говорится в опубликованном документе «О реестре иностранных агентов».
«В соответствии с распоряжениями Минюста России 2 июня 2023 года в реестр иностранных агентов включены издание „Проект“, общество с ограниченной ответственностью „ЯРНОВОСТИ“, Д. Б. Орешкин. Издания и политолог распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях, принимали участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранного агента», — сказано в
Ранее URA.RU сообщало о признании солиста группы Би-2 иностранным агентом. Минюст обосновал свое решение тем, что Егор Бортник выступал против спецоперации на Украине, а также отрицательно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти.
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