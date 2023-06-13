Медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки

Медикам могут запретить оценивать врачебные ошибки

14 июня 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Практикующим медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки. Предложение, инициатором которого выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ), уже направлено в Минздрав. «Причиной обращения стал резонансный случай в Сочи, где при операции по удалению раковой опухоли в теле пациентки забыли скальпель. Пострадавшая в течение месяца об этом даже не подозревала», — пишут «Известия». Лезвие, которое вплотную прижалось к главной артерии организма, увидели во время компьютерной томографии. Женщине провели срочную операцию, но из-за нее пришлось на месяц перенести второй курс химиотерапии. Аналогичные случаи есть и в других городах России. Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли, а врачей не привлекли к ответственности. Главная причина — корпоративная солидарность среди медиков. Эксперты зачастую выдают необъективные заключения о трагедии, что в итоге помогает допустившим ошибку врачам уйти от ответственности, уверены в ОПИ. По мнению руководителя ОПИ Олега Павлова, нужно ужесточить порядок проведения экспертизы, требования к экспертам и организациям, которые к этому процессу могут быть допущены. Ранее медиков наказали за врачебную ошибку, из-за которой погиб тюменец. Армизонский районный суд обязал Областную больницу № 4 выплатить родственникам погибшего из-за врачебной ошибки мужчины компенсацию в размере 1,3 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Практикующим медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки. Предложение, инициатором которого выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ), уже направлено в Минздрав. «Причиной обращения стал резонансный случай в Сочи, где при операции по удалению раковой опухоли в теле пациентки забыли скальпель. Пострадавшая в течение месяца об этом даже не подозревала», — пишут «Известия». Лезвие, которое вплотную прижалось к главной артерии организма, увидели во время компьютерной томографии. Женщине провели срочную операцию, но из-за нее пришлось на месяц перенести второй курс химиотерапии. Аналогичные случаи есть и в других городах России. Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли, а врачей не привлекли к ответственности. Главная причина — корпоративная солидарность среди медиков. Эксперты зачастую выдают необъективные заключения о трагедии, что в итоге помогает допустившим ошибку врачам уйти от ответственности, уверены в ОПИ. По мнению руководителя ОПИ Олега Павлова, нужно ужесточить порядок проведения экспертизы, требования к экспертам и организациям, которые к этому процессу могут быть допущены. Ранее медиков наказали за врачебную ошибку, из-за которой погиб тюменец. Армизонский районный суд обязал Областную больницу № 4 выплатить родственникам погибшего из-за врачебной ошибки мужчины компенсацию в размере 1,3 млн рублей.