13 июня 2023

Медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки

Медикам могут запретить оценивать врачебные ошибки
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Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли Фото:

Практикующим медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки. Предложение, инициатором которого выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ), уже направлено в Минздрав.

«Причиной обращения стал резонансный случай в Сочи, где при операции по удалению раковой опухоли в теле пациентки забыли скальпель. Пострадавшая в течение месяца об этом даже не подозревала», — пишут «Известия».

Лезвие, которое вплотную прижалось к главной артерии организма, увидели во время компьютерной томографии. Женщине провели срочную операцию, но из-за нее пришлось на месяц перенести второй курс химиотерапии. Аналогичные случаи есть и в других городах России. Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли, а врачей не привлекли к ответственности. Главная причина — корпоративная солидарность среди медиков. Эксперты зачастую выдают необъективные заключения о трагедии, что в итоге помогает допустившим ошибку врачам уйти от ответственности, уверены в ОПИ.

По мнению руководителя ОПИ Олега Павлова, нужно ужесточить порядок проведения экспертизы, требования к экспертам и организациям, которые к этому процессу могут быть допущены.

Ранее медиков наказали за врачебную ошибку, из-за которой погиб тюменец. Армизонский районный суд обязал Областную больницу № 4 выплатить родственникам погибшего из-за врачебной ошибки мужчины компенсацию в размере 1,3 млн рублей.

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Практикующим медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки. Предложение, инициатором которого выступили представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ), уже направлено в Минздрав. «Причиной обращения стал резонансный случай в Сочи, где при операции по удалению раковой опухоли в теле пациентки забыли скальпель. Пострадавшая в течение месяца об этом даже не подозревала», — пишут «Известия». Лезвие, которое вплотную прижалось к главной артерии организма, увидели во время компьютерной томографии. Женщине провели срочную операцию, но из-за нее пришлось на месяц перенести второй курс химиотерапии. Аналогичные случаи есть и в других городах России. Доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли, а врачей не привлекли к ответственности. Главная причина — корпоративная солидарность среди медиков. Эксперты зачастую выдают необъективные заключения о трагедии, что в итоге помогает допустившим ошибку врачам уйти от ответственности, уверены в ОПИ. По мнению руководителя ОПИ Олега Павлова, нужно ужесточить порядок проведения экспертизы, требования к экспертам и организациям, которые к этому процессу могут быть допущены. Ранее медиков наказали за врачебную ошибку, из-за которой погиб тюменец. Армизонский районный суд обязал Областную больницу № 4 выплатить родственникам погибшего из-за врачебной ошибки мужчины компенсацию в размере 1,3 млн рублей.
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