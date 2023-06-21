Правительство разработает единое приложение для поиска заправок электромобилей

22 июня 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

В России разработают сервис по поиску заправок для электромобилей Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России планируется разработать приложение — агрегатор заправок для электромобилей (ЭЗС). Соответствующий сервис появится до конца 2023 года, сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников. «При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое приложение. Есть „Энергия Москвы“, но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute, Sitronics, Zevs и другие. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам», — цитируют слова Колесникова «Ведомости». Колесников пояснил, что специалистам Минэнерго поручили разработать единый сервис по поиску доступных ЭЗС. Вполне возможно, что за основу будет взято уже имеющееся на рынке решение, которое будет доработано в короткие сроки. Решение о том, кто будет разрабатывать и управлять сервисом, пока не принято. Ранее стало известно, что в Калининградской области будет запущено производство литий-ионных аккумуляторов, модулей и батарей для электромашин. Их выпуском займется дочерняя структура госкорпорации Росатом — компания «Рэнера». В 2021 году в России стали выдавать кредиты на приобретение электромобилей, а в «АвтоВАЗе» высказали готовность запустить массовое производство электроавтомобилей при наличии на них высокого спроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируется разработать приложение — агрегатор заправок для электромобилей (ЭЗС). Соответствующий сервис появится до конца 2023 года, сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников. «При постоянном использовании электрокара сталкиваешься с тем, что у каждого производителя есть свое приложение. Есть „Энергия Москвы“, но не все зарядные станции включены в это приложение. Есть свое у Evolute, Sitronics, Zevs и другие. Это создает определенный дискомфорт пользователю, особенно если ты ездишь по разным регионам», — цитируют слова Колесникова «Ведомости». Колесников пояснил, что специалистам Минэнерго поручили разработать единый сервис по поиску доступных ЭЗС. Вполне возможно, что за основу будет взято уже имеющееся на рынке решение, которое будет доработано в короткие сроки. Решение о том, кто будет разрабатывать и управлять сервисом, пока не принято. Ранее стало известно, что в Калининградской области будет запущено производство литий-ионных аккумуляторов, модулей и батарей для электромашин. Их выпуском займется дочерняя структура госкорпорации Росатом — компания «Рэнера». В 2021 году в России стали выдавать кредиты на приобретение электромобилей, а в «АвтоВАЗе» высказали готовность запустить массовое производство электроавтомобилей при наличии на них высокого спроса.