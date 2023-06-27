В Кремле ответили на заявления об «ухудшении» политической позиции Путина

Дмитрий Песков заявил, что уровень консолидации вокруг Владимира Путина высокий
Заявления об «ухудшении» политической позиции президента России Владимира Путина являются пустой дискуссией. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас много таких ультраэмоциальных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов. Это прорывается через новые СМИ, интернет и т. д. Это все пустые дискуссии, к реальности не имеет никакого отношения», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что уровень консолидации вокруг президента РФ высокий.
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