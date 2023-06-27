В Кремле ответили на заявления об «ухудшении» политической позиции Путина

Песков: заявления об «ухудшении» политической позиции Путина пустая дискуссия
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что уровень консолидации вокруг Владимира Путина высокий Фото:

Заявления об «ухудшении» политической позиции президента России Владимира Путина являются пустой дискуссией. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас много таких ультраэмоциальных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов. Это прорывается через новые СМИ, интернет и т. д. Это все пустые дискуссии, к реальности не имеет никакого отношения», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что уровень консолидации вокруг президента РФ высокий.

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Заявления об «ухудшении» политической позиции президента России Владимира Путина являются пустой дискуссией. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сейчас много таких ультраэмоциальных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов. Это прорывается через новые СМИ, интернет и т. д. Это все пустые дискуссии, к реальности не имеет никакого отношения», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он уточнил, что уровень консолидации вокруг президента РФ высокий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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