29 мая 2023

В России выявили рост числа нарушений в продуктовых сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, покупатель, продукты, продуктовый, ассортимент, магазин, выбор продуктов, супермаркет петерочка
В магазинах РФ стали чаще продавать просроченную продукцию Фото:

В первом квартале текущего года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в десять раз. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения и фальсификате, следует из данных Единого реестра проверок Генпрокуратуры.

«В первом квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2—10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. <…> В Metro cash & carry, „Пятерочке“ их число увеличилось на 100—116%, в „Магните“, „Перекрестке“, „Дикси“ — на 142—160%, в „Ленте“, „Ашане“ — на 245—264%», — пишут «Известия», ссылаясь на ведомство. Количество нарушений в «Красное & Белое» увеличилось на 975%, а в «Светофоре» — на 1000%.

Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить информацию на упаковках продуктов о сроке годности. Также в РФ из-за ГМО из продаж хотят изъять американскую лапшу бренда Nissin Foods.

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В первом квартале текущего года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в десять раз. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения и фальсификате, следует из данных Единого реестра проверок Генпрокуратуры. «В первом квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2—10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. <…> В Metro cash & carry, „Пятерочке“ их число увеличилось на 100—116%, в „Магните“, „Перекрестке“, „Дикси“ — на 142—160%, в „Ленте“, „Ашане“ — на 245—264%», — пишут «Известия», ссылаясь на ведомство. Количество нарушений в «Красное & Белое» увеличилось на 975%, а в «Светофоре» — на 1000%. Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить информацию на упаковках продуктов о сроке годности. Также в РФ из-за ГМО из продаж хотят изъять американскую лапшу бренда Nissin Foods.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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