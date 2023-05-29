В России выявили рост числа нарушений в продуктовых сетях

30 мая 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

В магазинах РФ стали чаще продавать просроченную продукцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В первом квартале текущего года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в десять раз. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения и фальсификате, следует из данных Единого реестра проверок Генпрокуратуры. «В первом квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2—10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. <…> В Metro cash & carry, „Пятерочке“ их число увеличилось на 100—116%, в „Магните“, „Перекрестке“, „Дикси“ — на 142—160%, в „Ленте“, „Ашане“ — на 245—264%», — пишут «Известия», ссылаясь на ведомство. Количество нарушений в «Красное & Белое» увеличилось на 975%, а в «Светофоре» — на 1000%. Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить информацию на упаковках продуктов о сроке годности. Также в РФ из-за ГМО из продаж хотят изъять американскую лапшу бренда Nissin Foods.

В первом квартале текущего года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в десять раз. Речь идет о росте продаж просроченной продукции, нарушении условий хранения и фальсификате, следует из данных Единого реестра проверок Генпрокуратуры. «В первом квартале 2023 года число нарушений в торговых сетях выросло в 2—10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. <…> В Metro cash & carry, „Пятерочке“ их число увеличилось на 100—116%, в „Магните“, „Перекрестке“, „Дикси“ — на 142—160%, в „Ленте“, „Ашане“ — на 245—264%», — пишут «Известия», ссылаясь на ведомство. Количество нарушений в «Красное & Белое» увеличилось на 975%, а в «Светофоре» — на 1000%. Ранее в Госдуме РФ предложили увеличить информацию на упаковках продуктов о сроке годности. Также в РФ из-за ГМО из продаж хотят изъять американскую лапшу бренда Nissin Foods.