Telegraph: британская разведка имела точный план мятежа Пригожина

Британия и США знали о передвижениях Евгения Пригожина в рамках мятежа, пишет The Telegraph Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

У разведки Великобритании был подробный план вооруженного восстания, организованного 28 июня основателем частной армии, бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом написали в издании The Telegraph.

«Согласно сообщениям, британские официальные лица имели „чрезвычайно подробную и точную картину“ планов главы частной армии Пригожина до того, как его войска начали наступление», — указали в материале. Уточняется, что подробности мятежа были переданы американской разведкой. Документы содержали сведения о передвижениях бойцов предпринимателя.

В статье подчеркнули, что Украину об этом не информировали, так как был риск утечки этой информации. Кроме того, Киев призвали не атаковать российские территории во время восстания Пригожина, чтобы избежать эскалации конфликта.

В ночь на 28 июня Пригожин обвинил Минобороны России в якобы ударе по тыловым позициям его бойцов. В ведомстве тут же опровергли его словам, назвав их провокацией, однако бизнесмен пригрозил атаковать блокпосты и авиацию российской армии.

Позже он и его армия вошли в Ростов-на-Дону и взяли под контроль штаб ЮВО. Из-за этого в ряде регионов РФ был введен режим КТО. Президент России Владимир Путин назвал мятеж «ударом в спину» России и ее народу и пообещал отстоять страну, пишет RT.

Вечером того же дня белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о переговорах с Пригожиным и заявил, что ему удалось уговорить бизнесмена прекратить восстание, передает Life . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что предприниматель отправится в Белоруссию, а дело против него будет прекращено.