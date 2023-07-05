Минобороны РФ: критика главы Генштаба Британии обескураживает враньем

05 июля 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ раскритиковали генштаб Британии за вранье о потерях российской армии Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления британского адмирала Энтони Радакина о том, что в ходе спецоперации на Украине российская армия потеряла более половины своей боеспособности, обескураживают своим враньем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «[Украине и Великобритании] остается только фантазировать об „утрате боеспособности“ российской армии», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение они приводят в своем telegram-канале. Также в Минобороны сравнили британский штаб обороны с «филиалом BBC». В российском ведомстве усомнились в аналитических способностях британской обороны, а также отметили отсутствие успехов украинской армии на поле боя. Украина начала активное контрнаступление в ходе конфликта с Россией 4 июня. Страны Запада оказывали им всевозможную поддержку в виде военной техники, надеясь на успех ВСУ. По итогу западные страны начали говорить о провале украинского наступления. В Минобороны РФ также отметили, что попытка украинского контрнаступления захлебывается, передает «Национальная служба новостей». ВСУ потеряли более 300 солдат на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщает телеканал 360.

Заявления британского адмирала Энтони Радакина о том, что в ходе спецоперации на Украине российская армия потеряла более половины своей боеспособности, обескураживают своим враньем. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «[Украине и Великобритании] остается только фантазировать об „утрате боеспособности“ российской армии», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение они приводят в своем telegram-канале. Также в Минобороны сравнили британский штаб обороны с «филиалом BBC». В российском ведомстве усомнились в аналитических способностях британской обороны, а также отметили отсутствие успехов украинской армии на поле боя. Украина начала активное контрнаступление в ходе конфликта с Россией 4 июня. Страны Запада оказывали им всевозможную поддержку в виде военной техники, надеясь на успех ВСУ. По итогу западные страны начали говорить о провале украинского наступления. В Минобороны РФ также отметили, что попытка украинского контрнаступления захлебывается, передает «Национальная служба новостей». ВСУ потеряли более 300 солдат на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщает телеканал 360.