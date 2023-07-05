Минобороны РФ: критика главы Генштаба Британии обескураживает враньем

Заявления британского адмирала Энтони Радакина о том, что в ходе спецоперации на Украине российская армия потеряла более половины своей боеспособности, обескураживают своим враньем. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«[Украине и Великобритании] остается только фантазировать об „утрате боеспособности“ российской армии», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Сообщение они
Также в Минобороны сравнили британский штаб обороны с «филиалом BBC». В российском ведомстве усомнились в аналитических способностях британской обороны, а также отметили отсутствие успехов украинской армии на поле боя.
Украина начала активное контрнаступление в ходе конфликта с Россией 4 июня. Страны Запада оказывали им всевозможную поддержку в виде военной техники, надеясь на успех ВСУ. По итогу западные страны начали говорить о провале украинского наступления. В Минобороны РФ также отметили, что попытка украинского контрнаступления захлебывается, передает «Национальная служба новостей». ВСУ потеряли более 300 солдат на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сообщает телеканал 360.
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