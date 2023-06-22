На Западе признали поражение ВСУ: главное к вечеру 22 июня

ВСУ пытались устроить атаку на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина может потерять больше территорий из-за провала в контрнаступлении. Об этом сообщил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 июня.
- На Западе начались активные разговоры о провале контрнаступления Украины. Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно ловко управлять нестабильной ситуацией, иначе Украина может потерять еще больше территорий, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Три западных чиновника из США посчитали, что наступление Украины не оправдало ожиданий западных партнеров.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина не достигла результатов во время наступления, потому что старалась избежать больших потерь. Однако украинские пленные заявили, что командование ВСУ использует солдат как пушечное мясо.
- ВСУ предприняли попытку атаки на ореховском направлении в Запорожской области 22 июня. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что бои длились больше шести часов.
- Украина потеряла 246 танков с 4 по 21 июня. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании совета. Из общего числа танков 13 были западного производства.
- Украинские бойцы совершили удар по мостам между Крымом и Херсонской областью. Об этом заявили глава Крымской республики Сергей Аксенов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ГУР Украины взяло на себя ответственность за ракетный удар по Чонгарскому мосту. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
- Количество жертв из-за удара по Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 46 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. 122 человека получили травмы и были доставлены в больницы с переохлаждением и другими повреждениями.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о формировании резервной армии РФ к концу июня. Он отметил, что Украина в 2023 году получит от Запада 250 танков, в том числе около 120 Leopards, 31 Abrams. Шойгу подчеркнул, что ВСУ из-за больших потерь снизили активность на фронте.
- На четырех направлениях украинские бойцы потеряли 430 человек, сообщили в Минобороны РФ. «ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления», — заявило ведомство.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!