На Западе признали поражение ВСУ: главное к вечеру 22 июня

22 июня 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Украина может потерять больше территорий из-за провала в контрнаступлении. Об этом сообщил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 июня.