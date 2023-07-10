Shot: сыну Михаила Ефремова вскрыли череп из-за отека мозга

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Николаю Ефремову провели трепанацию черепа из-за оттека мозга Фото:

Сыну актера Михаила Ефремова Николаю провели вскрытие черепа. Причиной тому стал оттек мозга, полученный в результате падения из окна 30 июня, пишет telegram-канал Shot.

«Уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны», — передает telegram-канал.

Ефремов-младший выпал из окна 30 июня, передает «Царьград». Позже стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Недавно в СМИ начали писать об ухудшении состояния молодого человека. По данным telegram-каналов, у Ефремова начались проблемы с легкими, пишут «Дни.ру».

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Сыну актера Михаила Ефремова Николаю провели вскрытие черепа. Причиной тому стал оттек мозга, полученный в результате падения из окна 30 июня, пишет telegram-канал Shot. «Уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны», — передает telegram-канал. Ефремов-младший выпал из окна 30 июня, передает «Царьград». Позже стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Недавно в СМИ начали писать об ухудшении состояния молодого человека. По данным telegram-каналов, у Ефремова начались проблемы с легкими, пишут «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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