Shot: сыну Михаила Ефремова вскрыли череп из-за отека мозга

Сыну актера Михаила Ефремова Николаю провели вскрытие черепа. Причиной тому стал оттек мозга, полученный в результате падения из окна 30 июня, пишет telegram-канал Shot.
«Уплотнение у Николая появилось на месте ушиба — в лобной доле головного мозга справа. Там начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге медики сделали трепанацию и поставили проточно-промывную систему для очистки раны», — передает telegram-канал.
Ефремов-младший выпал из окна 30 июня, передает «Царьград». Позже стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Недавно в СМИ начали писать об ухудшении состояния молодого человека. По данным telegram-каналов, у Ефремова начались проблемы с легкими, пишут «Дни.ру».
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.