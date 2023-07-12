Sky News: Зеленскому пришлось утихомириться на саммите НАТО во избежание ссоры с союзниками

12 июля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Зеленский назвал логичным отсрочку вступления Украины в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден смягчить свою риторику на саммите НАТО, чтобы не поссориться со своими союзниками. Об этом заявил обозреватель британского телеканала Джон Спаркс. «Ощущавшееся в Украине чувство недовольства со стороны озвучил вчера ее президент Владимир Зеленский, назвавший отсутствие подвижек по вопросу о членстве [страны в НАТО] „беспрецедентным и абсурдным“. Однако сегодня днем ??во время пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом он смягчил риторику», — сообщил обозреватель Sky News. По его словам, украинский лидер назвал логичным отсрочку вступления Украины в НАТО воизбежания мировой войны. Обозреватель объяснил столь оптимистичный настрой Зеленского тем, что страны НАТО являются главными поставщиками оружия на Украину. В связи с этим Киев не может допустить конфликта со своими союзниками, считает Спаркс. Ранее лидеры стран НАТО жестко отреагировали на критику Зеленского об отсрочке вступления Украины в альянс. Во время совместного ужина с Зеленским главы страны призвали его «остыть».

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден смягчить свою риторику на саммите НАТО, чтобы не поссориться со своими союзниками. Об этом заявил обозреватель британского телеканала Джон Спаркс. «Ощущавшееся в Украине чувство недовольства со стороны озвучил вчера ее президент Владимир Зеленский, назвавший отсутствие подвижек по вопросу о членстве [страны в НАТО] „беспрецедентным и абсурдным“. Однако сегодня днем ??во время пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом он смягчил риторику», — сообщил обозреватель Sky News. По его словам, украинский лидер назвал логичным отсрочку вступления Украины в НАТО воизбежания мировой войны. Обозреватель объяснил столь оптимистичный настрой Зеленского тем, что страны НАТО являются главными поставщиками оружия на Украину. В связи с этим Киев не может допустить конфликта со своими союзниками, считает Спаркс. Ранее лидеры стран НАТО жестко отреагировали на критику Зеленского об отсрочке вступления Украины в альянс. Во время совместного ужина с Зеленским главы страны призвали его «остыть».