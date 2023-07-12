Sky News: Зеленскому пришлось утихомириться на саммите НАТО во избежание ссоры с союзниками

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден смягчить свою риторику на саммите НАТО, чтобы не поссориться со своими союзниками. Об этом заявил обозреватель британского телеканала Джон Спаркс.
«Ощущавшееся в Украине чувство недовольства со стороны озвучил вчера ее президент Владимир Зеленский, назвавший отсутствие подвижек по вопросу о членстве [страны в НАТО] „беспрецедентным и абсурдным“. Однако сегодня днем ??во время пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом он смягчил риторику», —
По его словам, украинский лидер назвал логичным отсрочку вступления Украины в НАТО воизбежания мировой войны. Обозреватель объяснил столь оптимистичный настрой Зеленского тем, что страны НАТО являются главными поставщиками оружия на Украину. В связи с этим Киев не может допустить конфликта со своими союзниками, считает Спаркс.
Ранее лидеры стран НАТО жестко отреагировали на критику Зеленского об отсрочке вступления Украины в альянс. Во время совместного ужина с Зеленским главы страны призвали его «остыть».
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