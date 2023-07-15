Симоньян предложила отдать готовивших покушение на нее своему отцу на перевоспитание

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян предложила отдать задержанных на перевоспитание ее отцу Фото:
новость из сюжета
Покушение на Симоньян и Собчак

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила отдать задержанных участников группировки «Параграф 88», которые готовили на нее покушение, на перевоспитание ее отцу. Об этом журналистка написала в своем официальном telegram-канале.

«Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

По данным из открытых источников, отцу главного редактора RT 72 года, в прошлом он был мастером по ремонту холодильников, а сейчас на пенсии живет в Краснодаре и увлекается охотой и рыбалкой. Симоньян несколько лет назад отмечала, что у ее отца довольно жесткий характер. «Мой отец в 70 легко разделывает взрослых лосей. И лесных, и твиттерских», — передавало слова Маргариты Симоньян МК.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ предотвратило покушение на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Участникам группировки пообещали по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Сама Симоньян заявила, что группа действовала по заказу Украины. Задержанным изберут меру пресечения в Басманном суде в Москве.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила отдать задержанных участников группировки «Параграф 88», которые готовили на нее покушение, на перевоспитание ее отцу. Об этом журналистка написала в своем официальном telegram-канале. «Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По данным из открытых источников, отцу главного редактора RT 72 года, в прошлом он был мастером по ремонту холодильников, а сейчас на пенсии живет в Краснодаре и увлекается охотой и рыбалкой. Симоньян несколько лет назад отмечала, что у ее отца довольно жесткий характер. «Мой отец в 70 легко разделывает взрослых лосей. И лесных, и твиттерских», — передавало слова Маргариты Симоньян МК. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ предотвратило покушение на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Участникам группировки пообещали по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Сама Симоньян заявила, что группа действовала по заказу Украины. Задержанным изберут меру пресечения в Басманном суде в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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