Симоньян предложила отдать готовивших покушение на нее своему отцу на перевоспитание

15 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян предложила отдать задержанных на перевоспитание ее отцу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Покушение на Симоньян и Собчак Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила отдать задержанных участников группировки «Параграф 88», которые готовили на нее покушение, на перевоспитание ее отцу. Об этом журналистка написала в своем официальном telegram-канале. «Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале . По данным из открытых источников, отцу главного редактора RT 72 года, в прошлом он был мастером по ремонту холодильников, а сейчас на пенсии живет в Краснодаре и увлекается охотой и рыбалкой. Симоньян несколько лет назад отмечала, что у ее отца довольно жесткий характер. «Мой отец в 70 легко разделывает взрослых лосей. И лесных, и твиттерских», — передавало слова Маргариты Симоньян МК . Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ предотвратило покушение на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Участникам группировки пообещали по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Сама Симоньян заявила, что группа действовала по заказу Украины. Задержанным изберут меру пресечения в Басманном суде в Москве.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила отдать задержанных участников группировки «Параграф 88», которые готовили на нее покушение, на перевоспитание ее отцу. Об этом журналистка написала в своем официальном telegram-канале. «Отдайте их бате моему на перевоспитание. Он из них сделает настоящих мужиков», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По данным из открытых источников, отцу главного редактора RT 72 года, в прошлом он был мастером по ремонту холодильников, а сейчас на пенсии живет в Краснодаре и увлекается охотой и рыбалкой. Симоньян несколько лет назад отмечала, что у ее отца довольно жесткий характер. «Мой отец в 70 легко разделывает взрослых лосей. И лесных, и твиттерских», — передавало слова Маргариты Симоньян МК. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ предотвратило покушение на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Участникам группировки пообещали по полтора миллиона рублей за каждое убийство. Сама Симоньян заявила, что группа действовала по заказу Украины. Задержанным изберут меру пресечения в Басманном суде в Москве.