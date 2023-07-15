В Канаде высмеяли историческую амнезию Столтенберга и напомнили про все войны НАТО

Canadian Dimension: Вашингтон с помощью НАТО провоцирует новые военные конфликты по всему миру

15 июля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг (на фото) заявил, что Запад невиновен во всех конфликтах с Россией, пишет Оуэн Шалк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Аргументы в статье генсека НАТО Йенса Столтенберга оторваны от реальности и предвещают военное противостояние по всему миру. Таким мнением поделился канадский обозреватель Оуэн Шалк. «Аргументы Столтенберга настолько оторваны от реальности, что были бы комичны, если бы не предвещали возросшую вероятность военного противостояния по всему миру», — написал Оуэн Шалк в статье для Canadian Dimension. Он уверен, что попытки правительства США сохранить свою глобальную гегемонию кажутся безрассудными и не предвещают мира как на Украине, так и возможности избежать военного конфликта где-либо еще. По мнению Шалка, увеличивая военные расходы и одновременно растягивая Североатлантический альянс на Восточную Европу и Тихоокеанскую Азию, лидеры НАТО сами повышают вероятность войны по воле загнивающего гегемона, чей закат неизбежен. Ссылаясь на Столтенберга, он также пишет, что западные страны невиновны во всех конфликтах с Россией и считает это самым нелепым заявлением, которое основано на случае исторической амнезии. В качестве примера исторической амнезии автор приводит незаконное вторжение США в Ирак, в результате которого погибли сотни тысяч иракцев. Войны после 11 сентября, возглавляемые США, привели к гибели 4,5 миллионов человек и перемещению еще от 38 до 60 миллионов человек, подытожил обозреватель. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство секретариата и стран — членов НАТО проявляет манию величия. Он назвал этот путь бесперспективным, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аргументы в статье генсека НАТО Йенса Столтенберга оторваны от реальности и предвещают военное противостояние по всему миру. Таким мнением поделился канадский обозреватель Оуэн Шалк. «Аргументы Столтенберга настолько оторваны от реальности, что были бы комичны, если бы не предвещали возросшую вероятность военного противостояния по всему миру», — написал Оуэн Шалк в статье для Canadian Dimension. Он уверен, что попытки правительства США сохранить свою глобальную гегемонию кажутся безрассудными и не предвещают мира как на Украине, так и возможности избежать военного конфликта где-либо еще. По мнению Шалка, увеличивая военные расходы и одновременно растягивая Североатлантический альянс на Восточную Европу и Тихоокеанскую Азию, лидеры НАТО сами повышают вероятность войны по воле загнивающего гегемона, чей закат неизбежен. Ссылаясь на Столтенберга, он также пишет, что западные страны невиновны во всех конфликтах с Россией и считает это самым нелепым заявлением, которое основано на случае исторической амнезии. В качестве примера исторической амнезии автор приводит незаконное вторжение США в Ирак, в результате которого погибли сотни тысяч иракцев. Войны после 11 сентября, возглавляемые США, привели к гибели 4,5 миллионов человек и перемещению еще от 38 до 60 миллионов человек, подытожил обозреватель. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство секретариата и стран — членов НАТО проявляет манию величия. Он назвал этот путь бесперспективным, передает телеканал 360.