Собчак прокомментировала попытку покушения

Собчак поблагодарила спецслужбы за предотвращение покушения
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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Любой террор — зло, написала Собчак Фото:
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Покушение на Симоньян и Собчак

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала попытку покушения на нее, поблагодарив спецслужбы за проделанную работу. Ранее ФСБ России задержала подозреваемых в подготовке убийства главного редактора «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и Собчак.

«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Она добавила, что если новость о покушении не является правдой, то ставить ее в одном предложении с Симоньян — это подлость. Любой террор — зло, заключила Собчак.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. Задержанные признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За убийство им предложили 1,5 миллиона рублей. RT показало кадры с места задержания.

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Журналистка Ксения Собчак прокомментировала попытку покушения на нее, поблагодарив спецслужбы за проделанную работу. Ранее ФСБ России задержала подозреваемых в подготовке убийства главного редактора «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и Собчак. «Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Она добавила, что если новость о покушении не является правдой, то ставить ее в одном предложении с Симоньян — это подлость. Любой террор — зло, заключила Собчак. Ранее URA.RU сообщало о том, что ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. Задержанные признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За убийство им предложили 1,5 миллиона рублей. RT показало кадры с места задержания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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