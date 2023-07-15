Журналистка Ксения Собчак прокомментировала попытку покушения на нее, поблагодарив спецслужбы за проделанную работу. Ранее ФСБ России задержала подозреваемых в подготовке убийства главного редактора «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и Собчак.
«Если это все правда, то спасибо всем причастным службам за их работу», — написала Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня». Она добавила, что если новость о покушении не является правдой, то ставить ее в одном предложении с Симоньян — это подлость. Любой террор — зло, заключила Собчак.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. Задержанные признались, что их действия контролировали спецслужбы Украины. За убийство им предложили 1,5 миллиона рублей. RT показало кадры с места задержания.
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