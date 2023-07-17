Роспотребнадзор предупредил туристов в Египте о неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил контроль за прибывающими из Египта из-за вспышки неизвестного заболевания

17 июля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Египте обнаружено заболевание, похожее на лихорадку денге, сообщил Роспотребнадзор Фото: Алена Полозова © URA.RU В Египте обнаружено неизвестное заболевание. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, симптомы схожи с лихорадкой денге. «По данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге», — заявило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинный контроль для исключения рисков завоза. Ведомство сотрудничает с Египтом и международными организациями для получения новых данных об инфекции. По данным Роспотребнадзора, лихорадкой денге заболевают чаще всего в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. Ведомство рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать средства уничтожающих насекомых и закрывать окна и двери в помещениях.

В Египте обнаружено неизвестное заболевание. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, симптомы схожи с лихорадкой денге. «По данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге», — заявило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинный контроль для исключения рисков завоза. Ведомство сотрудничает с Египтом и международными организациями для получения новых данных об инфекции. По данным Роспотребнадзора, лихорадкой денге заболевают чаще всего в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. Ведомство рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать средства уничтожающих насекомых и закрывать окна и двери в помещениях.