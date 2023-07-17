Роспотребнадзор предупредил туристов в Египте о неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил контроль за прибывающими из Египта из-за вспышки неизвестного заболевания
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Клипарт, египет, александрия
В Египте обнаружено заболевание, похожее на лихорадку денге, сообщил Роспотребнадзор Фото:

В Египте обнаружено неизвестное заболевание. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, симптомы схожи с лихорадкой денге.

«По данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге», — заявило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале.

Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинный контроль для исключения рисков завоза. Ведомство сотрудничает с Египтом и международными организациями для получения новых данных об инфекции.

По данным Роспотребнадзора, лихорадкой денге заболевают чаще всего в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. Ведомство рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать средства уничтожающих насекомых и закрывать окна и двери в помещениях.

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В Египте обнаружено неизвестное заболевание. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, симптомы схожи с лихорадкой денге. «По данным Министерства здравоохранения и народонаселения Египта в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Его симптомы схожи с лихорадкой денге», — заявило ведомство. Заявление опубликовано в telegram-канале. Роспотребнадзор ужесточил санитарно-карантинный контроль для исключения рисков завоза. Ведомство сотрудничает с Египтом и международными организациями для получения новых данных об инфекции. По данным Роспотребнадзора, лихорадкой денге заболевают чаще всего в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. Ведомство рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности: носить закрытую одежду, использовать средства уничтожающих насекомых и закрывать окна и двери в помещениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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