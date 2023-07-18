В России появились трехрублевые монеты с изображением Виктора Цоя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пешеходный переход под проспектом Ленина. Тоннель Виктора Цоя. Екатеринбург, пешеходный переход, тоннель, цой виктор
Тираж монеты с изображением Виктора Цоя составляет пять тысяч экземпляров Фото:

В России выпустили монету номиналом три рубля с изображением основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ.

«Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», — написали в telegram-какнале Банка России. Там отметили, что Виктор Цой был кумиром своего времени, а его слушают до сих пор. По данным РБК, тираж монеты составит пять тысяч экземпляров.

Ранее купюры номиналом пять и 10 рублей поступили в столичные кассово-инкассаторские центры Сбербанка. В банке отметили, что ожидают поступления дополнительных партий в ближайшее время, передает телеканал 360.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России выпустили монету номиналом три рубля с изображением основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», — написали в telegram-какнале Банка России. Там отметили, что Виктор Цой был кумиром своего времени, а его слушают до сих пор. По данным РБК, тираж монеты составит пять тысяч экземпляров. Ранее купюры номиналом пять и 10 рублей поступили в столичные кассово-инкассаторские центры Сбербанка. В банке отметили, что ожидают поступления дополнительных партий в ближайшее время, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...