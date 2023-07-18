В России появились трехрублевые монеты с изображением Виктора Цоя

18 июля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Тираж монеты с изображением Виктора Цоя составляет пять тысяч экземпляров Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России выпустили монету номиналом три рубля с изображением основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», — написали в telegram-какнале Банка России. Там отметили, что Виктор Цой был кумиром своего времени, а его слушают до сих пор. По данным РБК, тираж монеты составит пять тысяч экземпляров. Ранее купюры номиналом пять и 10 рублей поступили в столичные кассово-инкассаторские центры Сбербанка. В банке отметили, что ожидают поступления дополнительных партий в ближайшее время, передает телеканал 360.

В России выпустили монету номиналом три рубля с изображением основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», — написали в telegram-какнале Банка России. Там отметили, что Виктор Цой был кумиром своего времени, а его слушают до сих пор. По данным РБК, тираж монеты составит пять тысяч экземпляров. Ранее купюры номиналом пять и 10 рублей поступили в столичные кассово-инкассаторские центры Сбербанка. В банке отметили, что ожидают поступления дополнительных партий в ближайшее время, передает телеканал 360.