В Госдуме хотят дать отсрочку от призыва части мужчин с детьми

Депутат Даванков предложил освободить от призыва мужчин с детьми от трех лет
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Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , малыш, папа, отцовство, отец, ребенок
Первые годы ребенка являются самыми сложными для родителей, заявил Владислав Даванков Фото:

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева представили законопроект в Госдуму, который предлагает дать отсрочку от призыва для молодых отцов с детьми до трех лет. Также отсрочка затронет родителей, имеющих несовершеннолетних детей-инвалидов.

«Недавно Госдума подняла верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть дети, поэтому им необходима отсрочка», — заявил Даванков. По его словам, первые годы ребенка являются самыми сложными для родителей, и их нужно постоянно поддерживать. Депутат также подчеркивает, что призыв молодых отцов с детьми от трех лет может негативно сказаться на демографии страны.

«Новые люди» также предлагают распространить отсрочку на мужчин, заботящихся о детях-инвалидах. Сейчас отсрочка по уходу за такими детьми заканчивается вместе с окончанием декретного отпуска для матерей. Однако, по словам Сарданы Авксентьевой, это не позволяет матерям вернуться на работу, а семье требуется обеспечение. В таких семьях единственным кормильцем является мужчина, и его нельзя отрывать от семьи, заключила Авксентьева.

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Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева представили законопроект в Госдуму, который предлагает дать отсрочку от призыва для молодых отцов с детьми до трех лет. Также отсрочка затронет родителей, имеющих несовершеннолетних детей-инвалидов. «Недавно Госдума подняла верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть дети, поэтому им необходима отсрочка», — заявил Даванков. По его словам, первые годы ребенка являются самыми сложными для родителей, и их нужно постоянно поддерживать. Депутат также подчеркивает, что призыв молодых отцов с детьми от трех лет может негативно сказаться на демографии страны. «Новые люди» также предлагают распространить отсрочку на мужчин, заботящихся о детях-инвалидах. Сейчас отсрочка по уходу за такими детьми заканчивается вместе с окончанием декретного отпуска для матерей. Однако, по словам Сарданы Авксентьевой, это не позволяет матерям вернуться на работу, а семье требуется обеспечение. В таких семьях единственным кормильцем является мужчина, и его нельзя отрывать от семьи, заключила Авксентьева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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