В Госдуме хотят дать отсрочку от призыва части мужчин с детьми

Депутат Даванков предложил освободить от призыва мужчин с детьми от трех лет

01 августа 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Первые годы ребенка являются самыми сложными для родителей, заявил Владислав Даванков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева представили законопроект в Госдуму, который предлагает дать отсрочку от призыва для молодых отцов с детьми до трех лет. Также отсрочка затронет родителей, имеющих несовершеннолетних детей-инвалидов. «Недавно Госдума подняла верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть дети, поэтому им необходима отсрочка», — заявил Даванков. По его словам, первые годы ребенка являются самыми сложными для родителей, и их нужно постоянно поддерживать. Депутат также подчеркивает, что призыв молодых отцов с детьми от трех лет может негативно сказаться на демографии страны. «Новые люди» также предлагают распространить отсрочку на мужчин, заботящихся о детях-инвалидах. Сейчас отсрочка по уходу за такими детьми заканчивается вместе с окончанием декретного отпуска для матерей. Однако, по словам Сарданы Авксентьевой, это не позволяет матерям вернуться на работу, а семье требуется обеспечение. В таких семьях единственным кормильцем является мужчина, и его нельзя отрывать от семьи, заключила Авксентьева.

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева представили законопроект в Госдуму, который предлагает дать отсрочку от призыва для молодых отцов с детьми до трех лет. Также отсрочка затронет родителей, имеющих несовершеннолетних детей-инвалидов. «Недавно Госдума подняла верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. В этом возрасте у многих уже есть дети, поэтому им необходима отсрочка», — заявил Даванков. По его словам, первые годы ребенка являются самыми сложными для родителей, и их нужно постоянно поддерживать. Депутат также подчеркивает, что призыв молодых отцов с детьми от трех лет может негативно сказаться на демографии страны. «Новые люди» также предлагают распространить отсрочку на мужчин, заботящихся о детях-инвалидах. Сейчас отсрочка по уходу за такими детьми заканчивается вместе с окончанием декретного отпуска для матерей. Однако, по словам Сарданы Авксентьевой, это не позволяет матерям вернуться на работу, а семье требуется обеспечение. В таких семьях единственным кормильцем является мужчина, и его нельзя отрывать от семьи, заключила Авксентьева.