Норвегию включили в России в список недружественных стран

03 августа 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Правительство РФ добавило Норвегию в список недружественных стран Фото: Александр Мамаев © URA.RU Норвегия вошла в список недружественных государств России. Об этом сообщило правительство РФ. Указ ввел ограничения на сотрудников посольства в России. «Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в документе. Он опубликован на сайте ведомства. Указ ввел ограничения на количество сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией ограничен лимит до 27 человек. В данный момент действуют ограничения в отношении дипмиссий США, Украины, стран Евросоюза и многих других. Список может расширяться. Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, который запретит выезд в недружественные страны близким родственникам высокопоставленных чиновников. По мнению авторов законопроекта, такие поездки вызывают раздражение в обществе и могут быть опасны. Представители Минюста заявили, что польским фурам запрещено доставлять товар в Россию, передает деловое издание «Взгляд».

Норвегия вошла в список недружественных государств России. Об этом сообщило правительство РФ. Указ ввел ограничения на сотрудников посольства в России. «Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в документе. Он опубликован на сайте ведомства. Указ ввел ограничения на количество сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией ограничен лимит до 27 человек. В данный момент действуют ограничения в отношении дипмиссий США, Украины, стран Евросоюза и многих других. Список может расширяться. Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, который запретит выезд в недружественные страны близким родственникам высокопоставленных чиновников. По мнению авторов законопроекта, такие поездки вызывают раздражение в обществе и могут быть опасны. Представители Минюста заявили, что польским фурам запрещено доставлять товар в Россию, передает деловое издание «Взгляд».