Норвегию включили в России в список недружественных стран

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Путин. Архив, флаг норвегии
Правительство РФ добавило Норвегию в список недружественных стран Фото:

Норвегия вошла в список недружественных государств России. Об этом сообщило правительство РФ. Указ ввел ограничения на сотрудников посольства в России.

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в документе. Он опубликован на сайте ведомства.

Указ ввел ограничения на количество сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией ограничен лимит до 27 человек.

В данный момент действуют ограничения в отношении дипмиссий США, Украины, стран Евросоюза и многих других. Список может расширяться.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, который запретит выезд в недружественные страны близким родственникам высокопоставленных чиновников. По мнению авторов законопроекта, такие поездки вызывают раздражение в обществе и могут быть опасны. Представители Минюста заявили, что польским фурам запрещено доставлять товар в Россию, передает деловое издание «Взгляд».

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Норвегия вошла в список недружественных государств России. Об этом сообщило правительство РФ. Указ ввел ограничения на сотрудников посольства в России. «Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — говорится в документе. Он опубликован на сайте ведомства. Указ ввел ограничения на количество сотрудников посольства, консульства в России. По новому распоряжению, за Норвегией ограничен лимит до 27 человек. В данный момент действуют ограничения в отношении дипмиссий США, Украины, стран Евросоюза и многих других. Список может расширяться. Ранее сообщалось, что в России разрабатывают законопроект, который запретит выезд в недружественные страны близким родственникам высокопоставленных чиновников. По мнению авторов законопроекта, такие поездки вызывают раздражение в обществе и могут быть опасны. Представители Минюста заявили, что польским фурам запрещено доставлять товар в Россию, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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