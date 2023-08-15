В Москве эвакуировали Большой театр из-за угрозы взрыва

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Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, театральная площадь, большой театр, росгвардия, автобусы росгвардии
Большой театр эвакуировали из-за сообщения о минировании Фото:

В Москве эвакуировали Большой театр после сообщений о минировании. Все сотрудники были выведены.

«Неизвестные прислали на почту сообщение, в котором заявили о минировании [Большого театра] на Театральной площади. Всех сотрудников экстренно эвакуировали», — передает telegram-канал Mash. Авторы пишут, что на место происшествия едут кинологи.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Москве эвакуировали Большой театр после сообщений о минировании. Все сотрудники были выведены. «Неизвестные прислали на почту сообщение, в котором заявили о минировании [Большого театра] на Театральной площади. Всех сотрудников экстренно эвакуировали», — передает telegram-канал Mash. Авторы пишут, что на место происшествия едут кинологи. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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