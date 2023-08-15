В Москве эвакуировали Большой театр из-за угрозы взрыва

15 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Большой театр эвакуировали из-за сообщения о минировании Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве эвакуировали Большой театр после сообщений о минировании. Все сотрудники были выведены. «Неизвестные прислали на почту сообщение, в котором заявили о минировании [Большого театра] на Театральной площади. Всех сотрудников экстренно эвакуировали», — передает telegram-канал Mash. Авторы пишут, что на место происшествия едут кинологи. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В Москве эвакуировали Большой театр после сообщений о минировании. Все сотрудники были выведены. «Неизвестные прислали на почту сообщение, в котором заявили о минировании [Большого театра] на Театральной площади. Всех сотрудников экстренно эвакуировали», — передает telegram-канал Mash. Авторы пишут, что на место происшествия едут кинологи. URA.RU направило запрос в пресс-службу Большого театра с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.