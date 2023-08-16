В Госдуме отчитались, насколько выполнили поручения Путина

«Коммерсант»: Госдума на 80% выполнила план послания Путина

Некоторые пункты плана направлены на поддержку участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума на 80% выполнила план по реализации послания президента РФ Владимира Путина. Из 76 пунктов были выполнены 62. Такой информацией поделился первый вице-спикер палаты, руководитель думской рабочей группы по реализации положений посланий президента Александр Жуков.

«Большая часть плана реализации думой послания президента в части законодательного обеспечения выполнена — исполнены 62 пункта из 76», — рассказал Александр Жуков в разговоре с журналистами «Коммерсанта» . Из справки о выполнении плана, которую также предоставили в Думе журналистам, следует, что остальные пункты планируется выполнить до конца года. Некоторые из них еще не были внесены правительством.

В Госдуме рассказали, что были выполнены планы по интеграции новых регионов России, а также касающиеся поддержки участников спецоперации и их семей. Среди пунктов плана, которые пока находятся на рассмотрении, есть проект «О занятости населения в РФ». Также до конца этого года предполагается внести несколько проектов, касающихся совершенствования высшего образования в России.

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию прошло 21 февраля. Это было первое обращение за два года. Глава тогда подчеркнул, что у РФ есть все, чтобы создать условия для развития страны. Партия «Единая Россия» стала автором почти половины законов о поддержке участников спецоперации на Украине.