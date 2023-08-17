РБК: молодые семьи в России стали меньше есть

17 августа 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Доля затрат молодых семей на продукты питания увеличилась Фото: Александр Мамаев © URA.RU Молодые семьи в России в 2022 году сократили потребление основных групп пищевых продуктов, включая молоко, фрукты, масло, хлеб, мясо и овощи. Об этом стало известно из данных Росстата. «В 2022 году молодые семьи в России сократили потребление основных групп пищевых продуктов на 8-22%», — передает данные федеральной службы РБК. Там добавили, что сокращение потребления отмечается в таких группах пищевых продуктов, как молоко, фрукты, масло, хлеб, мясо и овощи. В то же время доля затрат молодых семей на продукты увеличилась. Молодые семьи стали единственной категорией населения, где было замечено сокращение потребления пищи, в то время как другие категории, такие как многодетные семьи, показали рост потребления. Эксперты отмечают, что варианты объяснения данного феномена включают экономию на продуктах и снижение их покупок в связи с ростом популярности готовых блюд, потребляемых дома.

Молодые семьи в России в 2022 году сократили потребление основных групп пищевых продуктов, включая молоко, фрукты, масло, хлеб, мясо и овощи. Об этом стало известно из данных Росстата. «В 2022 году молодые семьи в России сократили потребление основных групп пищевых продуктов на 8-22%», — передает данные федеральной службы РБК. Там добавили, что сокращение потребления отмечается в таких группах пищевых продуктов, как молоко, фрукты, масло, хлеб, мясо и овощи. В то же время доля затрат молодых семей на продукты увеличилась. Молодые семьи стали единственной категорией населения, где было замечено сокращение потребления пищи, в то время как другие категории, такие как многодетные семьи, показали рост потребления. Эксперты отмечают, что варианты объяснения данного феномена включают экономию на продуктах и снижение их покупок в связи с ростом популярности готовых блюд, потребляемых дома.