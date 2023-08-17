Авиакомпаниям хотят запретить продажу допуслуг на внутренних рейсах

Минтранс хочет скорректировать определение спецтарифа на внутренние перелеты

18 августа 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Минтранс предложил включить в стоимость спецтарифа все допуслуги Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минтранспорта предложило российским авиакомпаниям запретить продажу допуслуг на внутренних рейсах, субсидируемых государством. Об этом сообщила газета «Известия». «В поправках, разработанных Минтранспортом, предлагается скорректировать определение спецтарифа на перевозку таким образом, чтобы включить все дополнительные сборы и платы. Сейчас он определяется именно как тариф на перелет (без учета сборов), и правила обязывают авиакомпании продавать билеты на субсидируемые рейсы по стоимости, не превышающей его размер», — рассказали «Известия». В Минтрансе подтвердили изданию возможность корректировки спецтарифа в целях предотвращения навязывания перевозчиками дополнительных платных услуг к нему, однако ряд перевозчиков оказались не согласны с предложениями министерства. «Пассажир, который приобрел билет по льготному тарифу, вправе по собственному решению дополнительно приобрести интересующие его услуги, не входящие в тариф. Поэтому предложенная Минтрансом формулировка крайне неправильная», — заявили «Известиям» источники в российских авиакомпаниях. Ранее URA.RU сообщало о причинах рекордного повышения цен на авиабилеты. Рост цен на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти — стали причинами высокой стоимости авиабилетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтранспорта предложило российским авиакомпаниям запретить продажу допуслуг на внутренних рейсах, субсидируемых государством. Об этом сообщила газета «Известия». «В поправках, разработанных Минтранспортом, предлагается скорректировать определение спецтарифа на перевозку таким образом, чтобы включить все дополнительные сборы и платы. Сейчас он определяется именно как тариф на перелет (без учета сборов), и правила обязывают авиакомпании продавать билеты на субсидируемые рейсы по стоимости, не превышающей его размер», — рассказали «Известия». В Минтрансе подтвердили изданию возможность корректировки спецтарифа в целях предотвращения навязывания перевозчиками дополнительных платных услуг к нему, однако ряд перевозчиков оказались не согласны с предложениями министерства. «Пассажир, который приобрел билет по льготному тарифу, вправе по собственному решению дополнительно приобрести интересующие его услуги, не входящие в тариф. Поэтому предложенная Минтрансом формулировка крайне неправильная», — заявили «Известиям» источники в российских авиакомпаниях. Ранее URA.RU сообщало о причинах рекордного повышения цен на авиабилеты. Рост цен на топливо, увеличения стоимости обслуживания, связанного с усложнения логистики из-за введенных санкций и ограничений на импортные запчасти — стали причинами высокой стоимости авиабилетов.