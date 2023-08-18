Уровень тревожности россиян стал таким же, как во время мятежа Пригожина. Скрин

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Городские зарисовки. Екатеринбург, усталость, боль, женщина, депрессия, закрывает лицо рукой, рука
45% респондентов заявили, что чувствуют себя неспокойно Фото:

Уровень тревожности россиян в середине августа стал таким же, как во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 25 июня. Тогда 45% респондентов заявили, что чувствуют себя неспокойно, что аналогично показателям 13 августа. Такие данные приводит ФОМ со ссылкой на опрос с 11 по 13 августа.

Опрошенные отмечали, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых — спокойное или тревожное. Согласно результатам, 49% россиян чувствуют себя спокойно. Семь процентов составили те, кто затруднился ответить на вопрос.

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Уровень тревожности россиян в середине августа стал таким же, как во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 25 июня. Тогда 45% респондентов заявили, что чувствуют себя неспокойно, что аналогично показателям 13 августа. Такие данные приводит ФОМ со ссылкой на опрос с 11 по 13 августа. Опрошенные отмечали, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых — спокойное или тревожное. Согласно результатам, 49% россиян чувствуют себя спокойно. Семь процентов составили те, кто затруднился ответить на вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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