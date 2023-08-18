Уровень тревожности россиян стал таким же, как во время мятежа Пригожина. Скрин

18 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

45% респондентов заявили, что чувствуют себя неспокойно Фото: Московец Илья © URA.RU Уровень тревожности россиян в середине августа стал таким же, как во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 25 июня. Тогда 45% респондентов заявили, что чувствуют себя неспокойно, что аналогично показателям 13 августа. Такие данные приводит ФОМ со ссылкой на опрос с 11 по 13 августа. Опрошенные отмечали, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых — спокойное или тревожное. Согласно результатам, 49% россиян чувствуют себя спокойно. Семь процентов составили те, кто затруднился ответить на вопрос.

Уровень тревожности россиян в середине августа стал таким же, как во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 25 июня. Тогда 45% респондентов заявили, что чувствуют себя неспокойно, что аналогично показателям 13 августа. Такие данные приводит ФОМ со ссылкой на опрос с 11 по 13 августа. Опрошенные отмечали, какое настроение преобладает среди их родных, друзей, коллег и знакомых — спокойное или тревожное. Согласно результатам, 49% россиян чувствуют себя спокойно. Семь процентов составили те, кто затруднился ответить на вопрос.