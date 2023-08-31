31 августа 2023

Politico: ВСУ получат первую партию Abrams в середине сентября

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Украина собирается использовать танки Abrams на поле боя Фото:
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Первую партию танков Abrams командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получит в середине сентября. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами военных.

«Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams к середине сентября. Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст Киеву преимущество <…> в их изнурительном контрнаступлении», — передает Politico со ссылкой на свои источники.

Ранее американские СМИ писали, что ВСУ не следует использовать западные танки Abrams и Leopard в ходе конфликта с РФ, чтобы не терять их на поле боя. Киеву рекомендовали использовать старый танковый парк. На Западе были потрясены тем, насколько стремительно Украина теряет переданные ей бронемашины во время наступления.

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Первую партию танков Abrams командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получит в середине сентября. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами военных. «Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams к середине сентября. Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст Киеву преимущество <…> в их изнурительном контрнаступлении», — передает Politico со ссылкой на свои источники. Ранее американские СМИ писали, что ВСУ не следует использовать западные танки Abrams и Leopard в ходе конфликта с РФ, чтобы не терять их на поле боя. Киеву рекомендовали использовать старый танковый парк. На Западе были потрясены тем, насколько стремительно Украина теряет переданные ей бронемашины во время наступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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