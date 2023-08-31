Politico: ВСУ получат первую партию Abrams в середине сентября

01 сентября 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

Украина собирается использовать танки Abrams на поле боя Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первую партию танков Abrams командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получит в середине сентября. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами военных. «Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams к середине сентября. Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст Киеву преимущество <…> в их изнурительном контрнаступлении», — передает Politico со ссылкой на свои источники. Ранее американские СМИ писали, что ВСУ не следует использовать западные танки Abrams и Leopard в ходе конфликта с РФ, чтобы не терять их на поле боя. Киеву рекомендовали использовать старый танковый парк. На Западе были потрясены тем, насколько стремительно Украина теряет переданные ей бронемашины во время наступления.

Первую партию танков Abrams командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получит в середине сентября. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с планами военных. «Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams к середине сентября. Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст Киеву преимущество <…> в их изнурительном контрнаступлении», — передает Politico со ссылкой на свои источники. Ранее американские СМИ писали, что ВСУ не следует использовать западные танки Abrams и Leopard в ходе конфликта с РФ, чтобы не терять их на поле боя. Киеву рекомендовали использовать старый танковый парк. На Западе были потрясены тем, насколько стремительно Украина теряет переданные ей бронемашины во время наступления.