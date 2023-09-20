Минобороны РФ сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым

21 сентября 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

ВСУ 21 сентября пытались атаковать Крым Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА. Над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — заявило в своем telegram-канале Минобороны. Атака украинских БПЛА, предположительно, является одной из самых масштабных за все время, написал ранее военкор Юрий Котенок. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО. Обновлено в 2:34 (мск): все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА. Над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — заявило в своем telegram-канале Минобороны. Атака украинских БПЛА, предположительно, является одной из самых масштабных за все время, написал ранее военкор Юрий Котенок. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО. Обновлено в 2:34 (мск): все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.