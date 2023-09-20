20 сентября 2023

Минобороны РФ сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым

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ВСУ 21 сентября пытались атаковать Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА. Над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — заявило в своем telegram-канале Минобороны.

Атака украинских БПЛА, предположительно, является одной из самых масштабных за все время, написал ранее военкор Юрий Котенок. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО.

Обновлено в 2:34 (мск): все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

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В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА. Над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — заявило в своем telegram-канале Минобороны. Атака украинских БПЛА, предположительно, является одной из самых масштабных за все время, написал ранее военкор Юрий Котенок. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО. Обновлено в 2:34 (мск): все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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