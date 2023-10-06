Приграничные территории Финляндии запросили денег на защиту от РФ

07 октября 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Финляндия желает защитить границы с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семь приграничных с Россией районов Финляндии попросили дополнительное финансирование из-за соседства с РФ. Средства они потребовали для развития регионов с 2028 года. «Представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои цели и взгляды на необходимые и будущие действия по развитию регионов. По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — пишет Lapin Kansa . Представители регионов уточнили, что из-за вступления Финлянции в ЕС необходимо рассмотреть особый статус восточных территорий. Это должно стать приоритетной задачей по финансированию с 2028 года. Площадь этих регионов составляет 60% территории Финляндии, здесь проживает 1,2 миллиона человек. Ранее Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива, заявил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем. При этом Финляндия недавно официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал.

Семь приграничных с Россией районов Финляндии попросили дополнительное финансирование из-за соседства с РФ. Средства они потребовали для развития регионов с 2028 года. «Представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои цели и взгляды на необходимые и будущие действия по развитию регионов. По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — пишет Lapin Kansa. Представители регионов уточнили, что из-за вступления Финлянции в ЕС необходимо рассмотреть особый статус восточных территорий. Это должно стать приоритетной задачей по финансированию с 2028 года. Площадь этих регионов составляет 60% территории Финляндии, здесь проживает 1,2 миллиона человек. Ранее Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива, заявил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем. При этом Финляндия недавно официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал.