06 октября 2023

Приграничные территории Финляндии запросили денег на защиту от РФ

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Финляндия желает защитить границы с Россией Фото:
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Семь приграничных с Россией районов Финляндии попросили дополнительное финансирование из-за соседства с РФ. Средства они потребовали для развития регионов с 2028 года.

«Представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои цели и взгляды на необходимые и будущие действия по развитию регионов. По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — пишет Lapin Kansa.

Представители регионов уточнили, что из-за вступления Финлянции в ЕС необходимо рассмотреть особый статус восточных территорий. Это должно стать приоритетной задачей по финансированию с 2028 года. Площадь этих регионов составляет 60% территории Финляндии, здесь проживает 1,2 миллиона человек.

Ранее Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива, заявил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем. При этом Финляндия недавно официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал.

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Семь приграничных с Россией районов Финляндии попросили дополнительное финансирование из-за соседства с РФ. Средства они потребовали для развития регионов с 2028 года. «Представители семи провинций собрались в Хельсинки и представили свои цели и взгляды на необходимые и будущие действия по развитию регионов. По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — пишет Lapin Kansa. Представители регионов уточнили, что из-за вступления Финлянции в ЕС необходимо рассмотреть особый статус восточных территорий. Это должно стать приоритетной задачей по финансированию с 2028 года. Площадь этих регионов составляет 60% территории Финляндии, здесь проживает 1,2 миллиона человек. Ранее Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива, заявил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем. При этом Финляндия недавно официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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