Минфин США пытается увеличить для РФ издержки при транспортировке нефти морем

17 октября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

США рассматривают способы повысить издержки Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Соединенные Штаты Америки препятствуют увеличению количества судов для транспортировки нефти по морю. Они пытаются увеличить для России издержки. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд. «Администрация США пытается увеличить для РФ издержки при транспортировке российской нефти морем, а также препятствовать росту числа судов», — передает слова Нострэнда ТАСС. Он также отметил, что США рассматривают способы повысить издержки и препятствовать расширению флота. Ранее американские журналисты сообщили, что Штаты решили принять меры в отношении РФ за несоблюдение потолка цен на нефть. Уточнялось, что это так западные страны укрепят новый режим ценового ограничения, эффективность которого снизилась.

Соединенные Штаты Америки препятствуют увеличению количества судов для транспортировки нефти по морю. Они пытаются увеличить для России издержки. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд. «Администрация США пытается увеличить для РФ издержки при транспортировке российской нефти морем, а также препятствовать росту числа судов», — передает слова Нострэнда ТАСС. Он также отметил, что США рассматривают способы повысить издержки и препятствовать расширению флота. Ранее американские журналисты сообщили, что Штаты решили принять меры в отношении РФ за несоблюдение потолка цен на нефть. Уточнялось, что это так западные страны укрепят новый режим ценового ограничения, эффективность которого снизилась.