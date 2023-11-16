Си Цзиньпин поделился с Байденом планами насчет США

Си Цзиньпин: у Китая нет планов превзойти или заменить США

КНР на имеет планов превзойти или заменить США, заявил Си Цзиньпин Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что не имеет планов превзойти или заменить США. Об этом он сообщил во время переговоров с президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.

«У КНР нет планов превзойти или заменить США. Также Америка не должна планировать подавление или сдерживание Китая», — передает Центральное телевидение Китая слова лидера страны.

В Сан-Франциско состоялись переговоры президента США и председателя КНР. Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул значимость отношений двух держав, назвав их «самыми важными» во всем мире. Он также заявил, что конфликт между странами мог бы повлечь за собой «невыносимые последствия». В Кремле планировали следить за переговорами двух США И КНР.