Си Цзиньпин поделился с Байденом планами насчет США

Си Цзиньпин: у Китая нет планов превзойти или заменить США
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
КНР на имеет планов превзойти или заменить США, заявил Си Цзиньпин Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что не имеет планов превзойти или заменить США. Об этом он сообщил во время переговоров с президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.

«У КНР нет планов превзойти или заменить США. Также Америка не должна планировать подавление или сдерживание Китая», — передает Центральное телевидение Китая слова лидера страны.

В Сан-Франциско состоялись переговоры президента США и председателя КНР. Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул значимость отношений двух держав, назвав их «самыми важными» во всем мире. Он также заявил, что конфликт между странами мог бы повлечь за собой «невыносимые последствия». В Кремле планировали следить за переговорами двух США И КНР.

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что не имеет планов превзойти или заменить США. Об этом он сообщил во время переговоров с президентом Джо Байденом в Сан-Франциско. «У КНР нет планов превзойти или заменить США. Также Америка не должна планировать подавление или сдерживание Китая», — передает Центральное телевидение Китая слова лидера страны. В Сан-Франциско состоялись переговоры президента США и председателя КНР. Во время встречи Си Цзиньпин подчеркнул значимость отношений двух держав, назвав их «самыми важными» во всем мире. Он также заявил, что конфликт между странами мог бы повлечь за собой «невыносимые последствия». В Кремле планировали следить за переговорами двух США И КНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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