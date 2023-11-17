Цель БРИКС — сделать мир более справедливым, заявил Путин
БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что цель организации состоит в том, чтобы сделать мир более справедливым. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
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