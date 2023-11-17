Путин: БРИКС не является блоком, тем более военным

17 ноября 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Цель БРИКС — сделать мир более справедливым, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что цель организации состоит в том, чтобы сделать мир более справедливым. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что цель организации состоит в том, чтобы сделать мир более справедливым. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».