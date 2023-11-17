Путин: БРИКС не является блоком, тем более военным

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Цель БРИКС — сделать мир более справедливым, заявил Путин Фото:

БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что цель организации состоит в том, чтобы сделать мир более справедливым. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

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БРИКС не является блоком, тем более военным, но создает условия для взаимопонимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что цель организации состоит в том, чтобы сделать мир более справедливым. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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