От гололеда в Ростове пострадали более 300 человек. Видео

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Гололед. Екатеринбург, гололед, гололедица
От гололеда в Ростове-на-Дону пострадал 71 ребенок, пишет Shot Фото:

Более 300 человек пострадали в результате сильнейшего гололеда в городе Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в областном правительстве.

«333 человека пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону», — передает слова правительства telegram-канал Baza. Там добавили, что в списке пострадавших значится 71 ребенок.

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Более 300 человек пострадали в результате сильнейшего гололеда в городе Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в областном правительстве. «333 человека пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону», — передает слова правительства telegram-канал Baza. Там добавили, что в списке пострадавших значится 71 ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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