От гололеда в Ростове пострадали более 300 человек. Видео

12 декабря 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

От гололеда в Ростове-на-Дону пострадал 71 ребенок, пишет Shot Фото: Размик Закарян © URA.RU Более 300 человек пострадали в результате сильнейшего гололеда в городе Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в областном правительстве. «333 человека пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону», — передает слова правительства telegram-канал Baza. Там добавили, что в списке пострадавших значится 71 ребенок.

Более 300 человек пострадали в результате сильнейшего гололеда в городе Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в областном правительстве. «333 человека пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону», — передает слова правительства telegram-канал Baza. Там добавили, что в списке пострадавших значится 71 ребенок.