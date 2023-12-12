От гололеда в Ростове-на-Дону пострадал 71 ребенок, пишет Shot
Более 300 человек пострадали в результате сильнейшего гололеда в городе Ростов-на-Дону. Об этом рассказали в областном правительстве.
«333 человека пострадали во время гололеда в Ростове-на-Дону», — передает слова правительства telegram-канал Baza. Там добавили, что в списке пострадавших значится 71 ребенок.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!