29 декабря 2023

Небензя пообещал плохие новости для Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Небензя считает, что исход СВО очевиден, даже если союзники одобрят новую помощь Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные планы Украины потерпели крах. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, он также посоветовал Киеву и его союзникам ждать в ближайшее время «самых плохих новостей».

«Вывод всего один. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на youtube-канале международной организации.

Он подчеркнул, что результат СВО может быть только один. И он не зависит от того, будут ли одобрены новые пакеты военной и финансовой помощи для президента Украины Владимира Зеленского или нет.

О завершении украинского контрнаступления Небензя заявил в октябре на заседании СБ ООН. Вооруженные силы России уже перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Киев не смог добиться намеченных целей, что расстроило их западных партнеров.

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Военные планы Украины потерпели крах. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, он также посоветовал Киеву и его союзникам ждать в ближайшее время «самых плохих новостей». «Вывод всего один. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на youtube-канале международной организации. Он подчеркнул, что результат СВО может быть только один. И он не зависит от того, будут ли одобрены новые пакеты военной и финансовой помощи для президента Украины Владимира Зеленского или нет. О завершении украинского контрнаступления Небензя заявил в октябре на заседании СБ ООН. Вооруженные силы России уже перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Киев не смог добиться намеченных целей, что расстроило их западных партнеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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