Военные планы Украины потерпели крах. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, он также посоветовал Киеву и его союзникам ждать в ближайшее время «самых плохих новостей».
«Вывод всего один. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на
Он подчеркнул, что результат СВО может быть только один. И он не зависит от того, будут ли одобрены новые пакеты военной и финансовой помощи для президента Украины Владимира Зеленского или нет.
О завершении украинского контрнаступления Небензя заявил в октябре на заседании СБ ООН. Вооруженные силы России уже перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Киев не смог добиться намеченных целей, что расстроило их западных партнеров.
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