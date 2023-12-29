Небензя пообещал плохие новости для Зеленского

30 декабря 2023 в 03:43 Размер текста - 17 +

Небензя считает, что исход СВО очевиден, даже если союзники одобрят новую помощь Украине Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные планы Украины потерпели крах. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, он также посоветовал Киеву и его союзникам ждать в ближайшее время «самых плохих новостей». «Вывод всего один. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на youtube-канале международной организации. Он подчеркнул, что результат СВО может быть только один. И он не зависит от того, будут ли одобрены новые пакеты военной и финансовой помощи для президента Украины Владимира Зеленского или нет. О завершении украинского контрнаступления Небензя заявил в октябре на заседании СБ ООН. Вооруженные силы России уже перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Киев не смог добиться намеченных целей, что расстроило их западных партнеров.

Военные планы Украины потерпели крах. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, он также посоветовал Киеву и его союзникам ждать в ближайшее время «самых плохих новостей». «Вывод всего один. Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на youtube-канале международной организации. Он подчеркнул, что результат СВО может быть только один. И он не зависит от того, будут ли одобрены новые пакеты военной и финансовой помощи для президента Украины Владимира Зеленского или нет. О завершении украинского контрнаступления Небензя заявил в октябре на заседании СБ ООН. Вооруженные силы России уже перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту. Киев не смог добиться намеченных целей, что расстроило их западных партнеров.