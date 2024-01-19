Песков заявил, что вступление в БРИКС является суверенным правом Аргентины

Решение о вступлении в БРИКС является суверенным правом властей Аргентины. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, вызывает сожаление, что Аргентина приняла решение не участвовать в БРИКС. Однако это является суверенным правом Аргентины, и мы с уважением относимся к их выбору. Руководство страны посчитало нецелесообразным участвовать в данном формате в данный момент. Однако в очереди желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большое количество, что вызывает удовлетворение. Это говорит о том, что многие страны считают траекторию нации в БРИКС соответствующей национальным интересам», — заявил Песков.
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