Песков заявил, что вступление в БРИКС является суверенным правом Аргентины

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Многие страны хотят вступить в БРИКС, заявил Дмитрий Песков Фото:

Решение о вступлении в БРИКС является суверенным правом властей Аргентины. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, вызывает сожаление, что Аргентина приняла решение не участвовать в БРИКС. Однако это является суверенным правом Аргентины, и мы с уважением относимся к их выбору. Руководство страны посчитало нецелесообразным участвовать в данном формате в данный момент. Однако в очереди желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большое количество, что вызывает удовлетворение. Это говорит о том, что многие страны считают траекторию нации в БРИКС соответствующей национальным интересам», — заявил Песков.

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Решение о вступлении в БРИКС является суверенным правом властей Аргентины. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, вызывает сожаление, что Аргентина приняла решение не участвовать в БРИКС. Однако это является суверенным правом Аргентины, и мы с уважением относимся к их выбору. Руководство страны посчитало нецелесообразным участвовать в данном формате в данный момент. Однако в очереди желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большое количество, что вызывает удовлетворение. Это говорит о том, что многие страны считают траекторию нации в БРИКС соответствующей национальным интересам», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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