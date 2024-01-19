Общество Транспорт «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году 19 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 + Планируется, что план по самолетам «Аэрофлот» выполнит к 2030 году, сообщил Сергей Александровский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 2030 году компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на выставке «Россия» на ВДНХ. «Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года», — заявил Сергей Александровский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что самолеты позволят значительно расширить географию полетов. В январе глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о большом нацпроекте. Согласно ему, в России планируется создать 600 гражданских авиалайнеров. Задача будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния. Это особенно актуально в условиях санкционного давления Запада. К 2030 году компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на выставке «Россия» на ВДНХ. «Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года», — заявил Сергей Александровский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что самолеты позволят значительно расширить географию полетов. В январе глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о большом нацпроекте. Согласно ему, в России планируется создать 600 гражданских авиалайнеров. Задача будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния. Это особенно актуально в условиях санкционного давления Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям