«Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году

К 2030 году компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на выставке «Россия» на ВДНХ.
«Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года», — заявил Сергей Александровский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что самолеты позволят значительно расширить географию полетов.
В январе глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о большом нацпроекте. Согласно ему, в России планируется создать 600 гражданских авиалайнеров. Задача будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния. Это особенно актуально в условиях санкционного давления Запада.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.