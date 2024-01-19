«Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot
Планируется, что план по самолетам «Аэрофлот» выполнит к 2030 году, сообщил Сергей Александровский Фото:

К 2030 году компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на выставке «Россия» на ВДНХ.

«Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года», — заявил Сергей Александровский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что самолеты позволят значительно расширить географию полетов.

В январе глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о большом нацпроекте. Согласно ему, в России планируется создать 600 гражданских авиалайнеров. Задача будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния. Это особенно актуально в условиях санкционного давления Запада.

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К 2030 году компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию 339 самолетов отечественного производства. Об этом заявил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на выставке «Россия» на ВДНХ. «Мы заказали 339 новых отечественных воздушных судов. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet — 89 самолетов, это МС-21 — 210 самолетов и Ту-214 — 40 воздушных судов. Все это количество мы ожидаем ввести в эксплуатацию до 2030 года», — заявил Сергей Александровский. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что самолеты позволят значительно расширить географию полетов. В январе глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о большом нацпроекте. Согласно ему, в России планируется создать 600 гражданских авиалайнеров. Задача будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния. Это особенно актуально в условиях санкционного давления Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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