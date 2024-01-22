Forbes: власти отсрочат разработку реестра воинского учета

Реестр воинского учета исключили и плана разработки на базе «Гостеха». Из-за этого проект будут реализовывать с нуля на базе «Гособлака», что может привести к сильному затягиванию разработки баз данных. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, реестр не стали разрабатывать на базе «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. «Необходимость строить с нуля на базе „Гособлака“ может привести к затягиванию сроков реализации проекта по созданию реестра военнообязанных», — передает заявление источника Forbes.
Ранее стало известно о намерении создать единый реестр воинского учета. Сообщалось, что полноценно работать он сможет не раньше 2025 года.
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