Forbes: власти отсрочат разработку реестра воинского учета

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Реестр военнообязанных не будут делать на базе «Гостеха» Фото:

Реестр воинского учета исключили и плана разработки на базе «Гостеха». Из-за этого проект будут реализовывать с нуля на базе «Гособлака», что может привести к сильному затягиванию разработки баз данных. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, реестр не стали разрабатывать на базе «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. «Необходимость строить с нуля на базе „Гособлака“ может привести к затягиванию сроков реализации проекта по созданию реестра военнообязанных», — передает заявление источника Forbes.

Ранее стало известно о намерении создать единый реестр воинского учета. Сообщалось, что полноценно работать он сможет не раньше 2025 года.

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Реестр воинского учета исключили и плана разработки на базе «Гостеха». Из-за этого проект будут реализовывать с нуля на базе «Гособлака», что может привести к сильному затягиванию разработки баз данных. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, реестр не стали разрабатывать на базе «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. «Необходимость строить с нуля на базе „Гособлака“ может привести к затягиванию сроков реализации проекта по созданию реестра военнообязанных», — передает заявление источника Forbes. Ранее стало известно о намерении создать единый реестр воинского учета. Сообщалось, что полноценно работать он сможет не раньше 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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