Forbes: власти отсрочат разработку реестра воинского учета

22 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Реестр военнообязанных не будут делать на базе «Гостеха» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Реестр воинского учета исключили и плана разработки на базе «Гостеха». Из-за этого проект будут реализовывать с нуля на базе «Гособлака», что может привести к сильному затягиванию разработки баз данных. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, реестр не стали разрабатывать на базе «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. «Необходимость строить с нуля на базе „Гособлака“ может привести к затягиванию сроков реализации проекта по созданию реестра военнообязанных», — передает заявление источника Forbes. Ранее стало известно о намерении создать единый реестр воинского учета. Сообщалось, что полноценно работать он сможет не раньше 2025 года.

Реестр воинского учета исключили и плана разработки на базе «Гостеха». Из-за этого проект будут реализовывать с нуля на базе «Гособлака», что может привести к сильному затягиванию разработки баз данных. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника, реестр не стали разрабатывать на базе «Гостеха», так как платформа не предназначена для работы с гостайной. «Необходимость строить с нуля на базе „Гособлака“ может привести к затягиванию сроков реализации проекта по созданию реестра военнообязанных», — передает заявление источника Forbes. Ранее стало известно о намерении создать единый реестр воинского учета. Сообщалось, что полноценно работать он сможет не раньше 2025 года.