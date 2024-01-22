Фейки об армии и подрыв безопасности: за что в России будут отбирать имущество

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

22 января 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Имущество смогут отобрать у россиян только по решению суда, уточнили авторы законопроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Госдуму внесли законопроект об изменении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Из него следует, что теперь за распространения фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства предполагается конфискация имущества и лишение государственных званий. URA.RU рассказывает подробнее, за что теперь россияне могут лишиться своего имущества. Лишение имущества за фейки об армии За несколько дней до внесения соответствующего законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале пояснял, что новый документ позволяет конфисковать имущество у тех россиян, которые выступают против безопасности государства. В первую очередь он направлен на тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о деятельности Вооруженных Сил РФ. «Законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования [преступных деяний]», — отмечается в пояснительной записке к документу. Одним из таких деяний, например, являются публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья УК РФ 280,4). В том числе ответственность возложена за преступления, предусмотренные статьями 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Как рассказывал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, введение статьи о конфискации позволяет наложить арест на имущество обвиняемого на весь период следствия и судебного разбирательства. Пользоваться им не получится. Преступников смогут лишать государственных званий За преступления о фейках теперь будут применять и дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград. В пояснительной записке к соответствующему документу отмечается, что эти меры направлены «на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства». Документ в правительство был отправлен за подписью единороссов Ирины Яровой, Василия Пискарева и Елены Ямпольской. За что еще россиян могут лишить имущества: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК);

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ (статья 280.1 УК);

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (статья 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (статья 284.3 УК). Кого коснется новый указ Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из авторов законопроекта Евгений Федоров. По его словам, за репост в соцсетях не будут лишать имущества. Именно суд и определяет факт умышленного действия со стороны обвиняемого. Депутат также отметил, что детей осужденных не коснется лишение имущества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуму внесли законопроект об изменении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Из него следует, что теперь за распространения фейков об армии и призывы к деятельности против безопасности государства предполагается конфискация имущества и лишение государственных званий. URA.RU рассказывает подробнее, за что теперь россияне могут лишиться своего имущества. За несколько дней до внесения соответствующего законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале пояснял, что новый документ позволяет конфисковать имущество у тех россиян, которые выступают против безопасности государства. В первую очередь он направлен на тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о деятельности Вооруженных Сил РФ. Одним из таких деяний, например, являются публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (статья УК РФ 280,4). В том числе ответственность возложена за преступления, предусмотренные статьями 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Как рассказывал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, введение статьи о конфискации позволяет наложить арест на имущество обвиняемого на весь период следствия и судебного разбирательства. Пользоваться им не получится. За преступления о фейках теперь будут применять и дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград. В пояснительной записке к соответствующему документу отмечается, что эти меры направлены «на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства». Документ в правительство был отправлен за подписью единороссов Ирины Яровой, Василия Пискарева и Елены Ямпольской. Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из авторов законопроекта Евгений Федоров. По его словам, за репост в соцсетях не будут лишать имущества. Именно суд и определяет факт умышленного действия со стороны обвиняемого. Депутат также отметил, что детей осужденных не коснется лишение имущества.