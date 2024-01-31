Над Петербургом был сбит украинский беспилотник. Он повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
«Сбитый украинский беспилотник упал и повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода на Глухоозерском шоссе. На место оперативно прибыли экстренные службы», — говорится в telegram-канале. Предварительно, до этого беспилотник пытались сбить в 60 километрах от Петербурга еще ночью с помощью зенитного ракетного комплекса С-400.
На видео, которое опубликовала «Фонтанка», можно увидеть яркую вспышку над троллейбусным парком. БПЛА, предположительно, был поражен над Колпино в 04:20, его обломки упали в 04:50 на территории «Невского мазута» на Глухоозерском шоссе.
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