В Кремле прокомментировали продажу российского «Яндекса»

Песков: России важно, чтобы «Яндекс» остался в стране
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
По словам Пескова, в «Яндекс» идет работать большое количество молодежи Фото:

Для России важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в стране. Она является одной из крупнейших компаний. Также именно в эту сферу идет работать молодежь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«„Яндекс“ — один из национальных чемпионов в области высоких технологий и одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы этой компании у нас в стране», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что множество представителей молодежи ищут работу именно здесь.

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По словам пресс-секретаря главы РФ, можно ввести договоренности с «Яндексом». Остальные факторы являются результатами переговоров. Кроме того, на вопрос, была ли согласована сделка с АП, Песков ответил, что никаких обязательств по согласованию подобных сделок не существует. Это относится к вопросу о корпоративной договоренности, сами переговоры уже завершились. Он уточнил, что ограничен в возможности давать комментарии по данной ситуации.

Ранее сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. продала частным инвесторам из России бизнес «Яндекс». Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей. Отмечается, что у компании есть время до лета на смену логотипа.

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Для России важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в стране. Она является одной из крупнейших компаний. Также именно в эту сферу идет работать молодежь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «„Яндекс“ — один из национальных чемпионов в области высоких технологий и одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы этой компании у нас в стране», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что множество представителей молодежи ищут работу именно здесь. По словам пресс-секретаря главы РФ, можно ввести договоренности с «Яндексом». Остальные факторы являются результатами переговоров. Кроме того, на вопрос, была ли согласована сделка с АП, Песков ответил, что никаких обязательств по согласованию подобных сделок не существует. Это относится к вопросу о корпоративной договоренности, сами переговоры уже завершились. Он уточнил, что ограничен в возможности давать комментарии по данной ситуации. Ранее сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. продала частным инвесторам из России бизнес «Яндекс». Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей. Отмечается, что у компании есть время до лета на смену логотипа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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