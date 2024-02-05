В Кремле прокомментировали продажу российского «Яндекса»

Песков: России важно, чтобы «Яндекс» остался в стране

05 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, в «Яндекс» идет работать большое количество молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в стране. Она является одной из крупнейших компаний. Также именно в эту сферу идет работать молодежь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «„Яндекс“ — один из национальных чемпионов в области высоких технологий и одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы этой компании у нас в стране», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что множество представителей молодежи ищут работу именно здесь. Новость по теме Кому будет принадлежать «Яндекс» после продажи По словам пресс-секретаря главы РФ, можно ввести договоренности с «Яндексом». Остальные факторы являются результатами переговоров. Кроме того, на вопрос, была ли согласована сделка с АП, Песков ответил, что никаких обязательств по согласованию подобных сделок не существует. Это относится к вопросу о корпоративной договоренности, сами переговоры уже завершились. Он уточнил, что ограничен в возможности давать комментарии по данной ситуации. Ранее сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. продала частным инвесторам из России бизнес «Яндекс». Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей. Отмечается, что у компании есть время до лета на смену логотипа.

Для России важно, чтобы компания «Яндекс» продолжала работу в стране. Она является одной из крупнейших компаний. Также именно в эту сферу идет работать молодежь. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «„Яндекс“ — один из национальных чемпионов в области высоких технологий и одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы этой компании у нас в стране», — заявил Песков во время конференц-колла. Он добавил, что множество представителей молодежи ищут работу именно здесь. По словам пресс-секретаря главы РФ, можно ввести договоренности с «Яндексом». Остальные факторы являются результатами переговоров. Кроме того, на вопрос, была ли согласована сделка с АП, Песков ответил, что никаких обязательств по согласованию подобных сделок не существует. Это относится к вопросу о корпоративной договоренности, сами переговоры уже завершились. Он уточнил, что ограничен в возможности давать комментарии по данной ситуации. Ранее сообщалось, что нидерландская компания Yandex N.V. продала частным инвесторам из России бизнес «Яндекс». Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей. Отмечается, что у компании есть время до лета на смену логотипа.