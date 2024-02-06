Стоматолог предупредила об опасности зубной пасты

При выборе зубной пасты стоит обращать на ее состав. Есть ряд компонентов, которые могут нанести вред зубной полости, например — триклозан, парабены и другие соединения. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Юлия Раевская.
«Первое вещество, которое должно насторожить в составе зубной пасты, — это триклозан. <…> Это синтетическое соединение, мощный антибактериальный и противогрибковый агент. <…> Но в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта», — предупредила Юлия Раевская в разговоре с «Газета.ru». Она добавила, что существуют пасты и с более безопасными антисептиками в ее составе, например — хлоргексидином.
Также в составе пасты могут быть парабены. Они входят в состав с целью продления срока годности. Однако этот компонент может вызывать аллергические реакции, предупредила специалист. Если в составе зубной пасты есть поверхностно-активных веществ, такие как натриевая соль. Она потенциально приводит к сухости и раздражению слизистой оболочки.
Стоматолог Мария Иванова также советовала обращать внимание на правильный выбор зубной пасты и щетки. Она также давала совет по правильной чистке зубов. Это нужно делать круговым движением.
При выборе зубной пасты стоит обращать на ее состав. Есть ряд компонентов, которые могут нанести вред зубной полости, например — триклозан, парабены и другие соединения. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Юлия Раевская. «Первое вещество, которое должно насторожить в составе зубной пасты, — это триклозан. <…> Это синтетическое соединение, мощный антибактериальный и противогрибковый агент. <…> Но в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта», — предупредила Юлия Раевская в разговоре с «Газета.ru». Она добавила, что существуют пасты и с более безопасными антисептиками в ее составе, например — хлоргексидином. Также в составе пасты могут быть парабены. Они входят в состав с целью продления срока годности. Однако этот компонент может вызывать аллергические реакции, предупредила специалист. Если в составе зубной пасты есть поверхностно-активных веществ, такие как натриевая соль. Она потенциально приводит к сухости и раздражению слизистой оболочки. Стоматолог Мария Иванова также советовала обращать внимание на правильный выбор зубной пасты и щетки. Она также давала совет по правильной чистке зубов. Это нужно делать круговым движением.