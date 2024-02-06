Стоматолог предупредила об опасности зубной пасты

Врач Раевская: нужно избегать зубную пасту, в составе которой есть триклозан

Нужно выбирать правильную зубную пасту, чтобы избежать проблем с ротовой полостью при чистке зубов, уточнила Юлия Раевская Фото: Илья Московец © URA.RU

При выборе зубной пасты стоит обращать на ее состав. Есть ряд компонентов, которые могут нанести вред зубной полости, например — триклозан, парабены и другие соединения. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Юлия Раевская.

«Первое вещество, которое должно насторожить в составе зубной пасты, — это триклозан. <…> Это синтетическое соединение, мощный антибактериальный и противогрибковый агент. <…> Но в составе зубных паст это вещество играет роль антисептика, который уничтожает не только патогенную, но и полезную микрофлору, что приводит к дисбиозу в полости рта», — предупредила Юлия Раевская в разговоре с « Газета.ru». Она добавила, что существуют пасты и с более безопасными антисептиками в ее составе, например — хлоргексидином.

Также в составе пасты могут быть парабены. Они входят в состав с целью продления срока годности. Однако этот компонент может вызывать аллергические реакции, предупредила специалист. Если в составе зубной пасты есть поверхностно-активных веществ, такие как натриевая соль. Она потенциально приводит к сухости и раздражению слизистой оболочки.

Стоматолог Мария Иванова также советовала обращать внимание на правильный выбор зубной пасты и щетки. Она также давала совет по правильной чистке зубов. Это нужно делать круговым движением.