Врач объяснила, как нельзя лечить простуду, чтобы не испортить зубы

Стоматолог Неведина: леденцы и сиропы от кашля плохо влияют на зубы
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Кашель. Клипарт. Курган, простуда, кашель, больное горло
Сиропы от кашля портят зубы из-за содержания сахара, сказала, сказала Диана Неведина Фото:

Леденцы и сладкие сиропы от кашля могут негативно сказываться на здоровье зубов. Об этом заявила стоматолог Диана Неведина.

«Леденцы и сиропы от кашля. Они в изобилии продаются во всех аптеках, при рассасывании леденцы облегчают боли в горле, а сиропы помогают снять приступы кашля. Часто производители „подслащают пилюли“ и щедро добавляют в них сахар, ароматизаторы, вкусовые добавки и красители», — передает «Ридус» слова Дианы Невединой.

Специалист также рассказала о вреде антибиотиков тетрациклинового ряда. По ее словам, если такие препараты принимает беременная женщина, у ее ребенка могут возникнуть проблемы с формированием зубов. Врач порекомендовала с осторожностью относиться к приему антибиотиков во время беременности. Химиотерапия тоже плохо влияет на зубы во время курса лечения.

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Леденцы и сладкие сиропы от кашля могут негативно сказываться на здоровье зубов. Об этом заявила стоматолог Диана Неведина. «Леденцы и сиропы от кашля. Они в изобилии продаются во всех аптеках, при рассасывании леденцы облегчают боли в горле, а сиропы помогают снять приступы кашля. Часто производители „подслащают пилюли“ и щедро добавляют в них сахар, ароматизаторы, вкусовые добавки и красители», — передает «Ридус» слова Дианы Невединой. Специалист также рассказала о вреде антибиотиков тетрациклинового ряда. По ее словам, если такие препараты принимает беременная женщина, у ее ребенка могут возникнуть проблемы с формированием зубов. Врач порекомендовала с осторожностью относиться к приему антибиотиков во время беременности. Химиотерапия тоже плохо влияет на зубы во время курса лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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