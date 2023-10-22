Врач объяснила, как нельзя лечить простуду, чтобы не испортить зубы

Леденцы и сладкие сиропы от кашля могут негативно сказываться на здоровье зубов. Об этом заявила стоматолог Диана Неведина.
«Леденцы и сиропы от кашля. Они в изобилии продаются во всех аптеках, при рассасывании леденцы облегчают боли в горле, а сиропы помогают снять приступы кашля. Часто производители „подслащают пилюли“ и щедро добавляют в них сахар, ароматизаторы, вкусовые добавки и красители», — передает «Ридус» слова Дианы Невединой.
Специалист также рассказала о вреде антибиотиков тетрациклинового ряда. По ее словам, если такие препараты принимает беременная женщина, у ее ребенка могут возникнуть проблемы с формированием зубов. Врач порекомендовала с осторожностью относиться к приему антибиотиков во время беременности. Химиотерапия тоже плохо влияет на зубы во время курса лечения.
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