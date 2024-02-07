Посольство РФ в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК

Посольство РФ в США заявило о цензуре после блокировки каналов ВГТРК
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YouTube заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК Фото:

Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит о новой попытке «подавления инакомыслия» в США. Такую точку зрения высказали в посольстве России в Вашингтоне.

«Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дипломатического представительства РФ. Там отметили, что американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что власти США ввели цензуру в СМИ.

По словам Карлсона заявлял, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. «Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, напоминает телеканал 360.

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Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит о новой попытке «подавления инакомыслия» в США. Такую точку зрения высказали в посольстве России в Вашингтоне. «Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дипломатического представительства РФ. Там отметили, что американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что власти США ввели цензуру в СМИ. По словам Карлсона заявлял, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. «Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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