Посольство РФ в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК

Посольство РФ в США заявило о цензуре после блокировки каналов ВГТРК

07 февраля 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

YouTube заблокировал около 40 каналов региональных филиалов ВГТРК Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит о новой попытке «подавления инакомыслия» в США. Такую точку зрения высказали в посольстве России в Вашингтоне. «Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дипломатического представительства РФ. Там отметили, что американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что власти США ввели цензуру в СМИ. По словам Карлсона заявлял, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. «Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, напоминает телеканал 360.

Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит о новой попытке «подавления инакомыслия» в США. Такую точку зрения высказали в посольстве России в Вашингтоне. «Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дипломатического представительства РФ. Там отметили, что американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что власти США ввели цензуру в СМИ. По словам Карлсона заявлял, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. «Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, напоминает телеканал 360.