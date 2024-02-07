Посольство РФ в США отреагировало на блокировку YouTube-каналов ВГТРК

Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит о новой попытке «подавления инакомыслия» в США. Такую точку зрения высказали в посольстве России в Вашингтоне.
«Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дипломатического представительства РФ. Там отметили, что американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что власти США ввели цензуру в СМИ.
По словам Карлсона заявлял, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. «Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, напоминает телеканал 360.
Блокировка видеохостингом YouTube региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) говорит о новой попытке «подавления инакомыслия» в США. Такую точку зрения высказали в посольстве России в Вашингтоне. «Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале дипломатического представительства РФ. Там отметили, что американский журналист Такер Карлсон подтвердил, что власти США ввели цензуру в СМИ. По словам Карлсона заявлял, что в СМИ США действует запрет на обсуждение важных тем. «Дискуссии об этом не разрешены в американских медиа», — написал журналист на своей странице в соцсети Х. Ранее YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК, напоминает телеканал 360.