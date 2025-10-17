Путин и Трамп перезагрузили переговоры по Украине

Встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа перезапустит переговоры по Украине. Об этом в интервью URA.RU заявил соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, политолог Алексей Малинин.
«В последние месяцы взаимодействие России и США напоминает маятник, который постоянно передвигается от возможного обострения до сближения, в том числе и по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Будущая встреча в Будапеште — это попытка качнуть маятник в сторону сближения позиций, прогресса в переговорах», — сказал политолог.
К эскалации готовы все страны, но нужно ли до нее доводить, задался вопросом собеседник URA.RU. По его мнению, России это точно не нужно.
Российский и американский лидеры провели 16 октября телефонный разговор. Президенты договорились о новой встрече, которая должна пройти в Венгрии.
