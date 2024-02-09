Освобожденные из плена российские военные прибыли в Москву. Видео

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Отправка мобилизованных. Тюмень, военные, военнослужащий, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
Военные были доставлены в Москву для лечения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе переговорного процесса Россия вернула 100 военных, которые находились в плену на Украине. Солдаты были доставлены в Москву 9 числа, сообщает Минобороны РФ.

«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит Пятый канал. В Минобороны подчеркнули, что военные получат медицинскую и психологическую помощь.

Россия со своей стороны отдала Украине 100 военных. В ведомстве отметили, что обмен проходил при посредническом участии гуманитарного характера властей ОАЭ.

Предыдущий обмен должен был состояться 24 января. Однако он был сорван из-за того, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинцами. Самолет, который летел за ним, развернулся.

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В ходе переговорного процесса Россия вернула 100 военных, которые находились в плену на Украине. Солдаты были доставлены в Москву 9 числа, сообщает Минобороны РФ. «Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит Пятый канал. В Минобороны подчеркнули, что военные получат медицинскую и психологическую помощь. Россия со своей стороны отдала Украине 100 военных. В ведомстве отметили, что обмен проходил при посредническом участии гуманитарного характера властей ОАЭ. Предыдущий обмен должен был состояться 24 января. Однако он был сорван из-за того, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинцами. Самолет, который летел за ним, развернулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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