Освобожденные из плена российские военные прибыли в Москву. Видео

09 февраля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Военные были доставлены в Москву для лечения (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе переговорного процесса Россия вернула 100 военных, которые находились в плену на Украине. Солдаты были доставлены в Москву 9 числа, сообщает Минобороны РФ. «Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит Пятый канал. В Минобороны подчеркнули, что военные получат медицинскую и психологическую помощь. Россия со своей стороны отдала Украине 100 военных. В ведомстве отметили, что обмен проходил при посредническом участии гуманитарного характера властей ОАЭ. Предыдущий обмен должен был состояться 24 января. Однако он был сорван из-за того, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинцами. Самолет, который летел за ним, развернулся.

В ходе переговорного процесса Россия вернула 100 военных, которые находились в плену на Украине. Солдаты были доставлены в Москву 9 числа, сообщает Минобороны РФ. «Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит Пятый канал. В Минобороны подчеркнули, что военные получат медицинскую и психологическую помощь. Россия со своей стороны отдала Украине 100 военных. В ведомстве отметили, что обмен проходил при посредническом участии гуманитарного характера властей ОАЭ. Предыдущий обмен должен был состояться 24 января. Однако он был сорван из-за того, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинцами. Самолет, который летел за ним, развернулся.