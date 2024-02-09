В ходе переговорного процесса Россия вернула 100 военных, которые находились в плену на Украине. Солдаты были доставлены в Москву 9 числа, сообщает Минобороны РФ.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит Пятый канал. В Минобороны подчеркнули, что военные получат медицинскую и психологическую помощь.
Россия со своей стороны отдала Украине 100 военных. В ведомстве отметили, что обмен проходил при посредническом участии гуманитарного характера властей ОАЭ.
Предыдущий обмен должен был состояться 24 января. Однако он был сорван из-за того, что ВСУ сбили Ил-76 с пленными украинцами. Самолет, который летел за ним, развернулся.
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