Россиянина признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген

Суд Финляндии признал россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) виновным в нарушении запрета на въезд в страну. Отмечается, что он нарушил это правило два раза. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
«Во вторник районный суд Кюменлааксо признал 37-летнего Воислава Тордена виновным в двух нарушениях запрета на въезд», — передает
Решение было вынесено из-за двух отдельных ситуаций, которые случились на пограничном переходе Ваалимаа. Уточнятся, что два раза Торден приезжал в страну на машине. Кроме того, известно, что ему запретили въезд в Шенгенскую зону.
Торден является одним из командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич». Первый раз он был арестован в Финляндии 20 июля во время посадки в Ниццу. Украинские власти при этом направили запрос об экстрадиции россиянина, но он запросил убежище у финнов. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил выдавать Тордена Украине.
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