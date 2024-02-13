Россиянина признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген

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Финский суд приговорил Тордена к 40 суткам лишения свободы условно Фото:

Суд Финляндии признал россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) виновным в нарушении запрета на въезд в страну. Отмечается, что он нарушил это правило два раза. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Во вторник районный суд Кюменлааксо признал 37-летнего Воислава Тордена виновным в двух нарушениях запрета на въезд», — передает издание. Отмечается, что он приговорен к 40 суткам лишения свободы условно.

Решение было вынесено из-за двух отдельных ситуаций, которые случились на пограничном переходе Ваалимаа. Уточнятся, что два раза Торден приезжал в страну на машине. Кроме того, известно, что ему запретили въезд в Шенгенскую зону.

Торден является одним из командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич». Первый раз он был арестован в Финляндии 20 июля во время посадки в Ниццу. Украинские власти при этом направили запрос об экстрадиции россиянина, но он запросил убежище у финнов. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил выдавать Тордена Украине.

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Суд Финляндии признал россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) виновным в нарушении запрета на въезд в страну. Отмечается, что он нарушил это правило два раза. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. «Во вторник районный суд Кюменлааксо признал 37-летнего Воислава Тордена виновным в двух нарушениях запрета на въезд», — передает издание. Отмечается, что он приговорен к 40 суткам лишения свободы условно. Решение было вынесено из-за двух отдельных ситуаций, которые случились на пограничном переходе Ваалимаа. Уточнятся, что два раза Торден приезжал в страну на машине. Кроме того, известно, что ему запретили въезд в Шенгенскую зону. Торден является одним из командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич». Первый раз он был арестован в Финляндии 20 июля во время посадки в Ниццу. Украинские власти при этом направили запрос об экстрадиции россиянина, но он запросил убежище у финнов. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил выдавать Тордена Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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