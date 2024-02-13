Россиянина признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген

13 февраля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Финский суд приговорил Тордена к 40 суткам лишения свободы условно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Суд Финляндии признал россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) виновным в нарушении запрета на въезд в страну. Отмечается, что он нарушил это правило два раза. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. «Во вторник районный суд Кюменлааксо признал 37-летнего Воислава Тордена виновным в двух нарушениях запрета на въезд», — передает издание . Отмечается, что он приговорен к 40 суткам лишения свободы условно. Решение было вынесено из-за двух отдельных ситуаций, которые случились на пограничном переходе Ваалимаа. Уточнятся, что два раза Торден приезжал в страну на машине. Кроме того, известно, что ему запретили въезд в Шенгенскую зону. Торден является одним из командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич». Первый раз он был арестован в Финляндии 20 июля во время посадки в Ниццу. Украинские власти при этом направили запрос об экстрадиции россиянина, но он запросил убежище у финнов. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил выдавать Тордена Украине.

Суд Финляндии признал россиянина Воислава Тордена (Ян Петровский) виновным в нарушении запрета на въезд в страну. Отмечается, что он нарушил это правило два раза. Об этом сообщает Helsingin Sanomat. «Во вторник районный суд Кюменлааксо признал 37-летнего Воислава Тордена виновным в двух нарушениях запрета на въезд», — передает издание. Отмечается, что он приговорен к 40 суткам лишения свободы условно. Решение было вынесено из-за двух отдельных ситуаций, которые случились на пограничном переходе Ваалимаа. Уточнятся, что два раза Торден приезжал в страну на машине. Кроме того, известно, что ему запретили въезд в Шенгенскую зону. Торден является одним из командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич». Первый раз он был арестован в Финляндии 20 июля во время посадки в Ниццу. Украинские власти при этом направили запрос об экстрадиции россиянина, но он запросил убежище у финнов. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил выдавать Тордена Украине.