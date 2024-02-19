В США обвинили Байдена в провалах Украины на фронте

The New York Times: Байден виноват в выводе ВСУ из Авдеевки

19 февраля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Джо Байдена не интересует победа Киева Фото: Official White House / Erin Scott Украина испытывает сложности на фронте, так как американского президента Джо Байдена беспокоит начало эскалации с РФ, а не победа Киева. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи обвинили Байдена в выводе украинских войск из Авдеевки (ДНР). «Но почему Украина вообще испытывает трудности? Потому что Байдена больше беспокоит „эскалация“, чем фактическая победа. В ключевые первые дни конфликта Байден не предоставил ни танки, ни определенные ракетные системы. Он по-прежнему не предоставил истребители», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что из-за Байдена ВСУ отступили из Авдеевки. В статье обвинили американского президента в том, что он перекладывает ответственность на других. По словам авторов, Байден отправил на Украину маленькое количество помощи, из-за чего она зашла в тупик. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Российский президент Владимир Путин объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, освобождавшим Авдеевку, передает Life.

Украина испытывает сложности на фронте, так как американского президента Джо Байдена беспокоит начало эскалации с РФ, а не победа Киева. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи обвинили Байдена в выводе украинских войск из Авдеевки (ДНР). «Но почему Украина вообще испытывает трудности? Потому что Байдена больше беспокоит „эскалация“, чем фактическая победа. В ключевые первые дни конфликта Байден не предоставил ни танки, ни определенные ракетные системы. Он по-прежнему не предоставил истребители», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что из-за Байдена ВСУ отступили из Авдеевки. В статье обвинили американского президента в том, что он перекладывает ответственность на других. По словам авторов, Байден отправил на Украину маленькое количество помощи, из-за чего она зашла в тупик. ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Российский президент Владимир Путин объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, освобождавшим Авдеевку, передает Life.