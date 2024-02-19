Украина испытывает сложности на фронте, так как американского президента Джо Байдена беспокоит начало эскалации с РФ, а не победа Киева. Об этом сообщили в газете The New York Times. Авторы статьи обвинили Байдена в выводе украинских войск из Авдеевки (ДНР).
«Но почему Украина вообще испытывает трудности? Потому что Байдена больше беспокоит „эскалация“, чем фактическая победа. В ключевые первые дни конфликта Байден не предоставил ни танки, ни определенные ракетные системы. Он по-прежнему не предоставил истребители», — говорится
В статье обвинили американского президента в том, что он перекладывает ответственность на других. По словам авторов, Байден отправил на Украину маленькое количество помощи, из-за чего она зашла в тупик.
ВС РФ 17 февраля подняли российские флаги в разных районах Авдеевки. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продвинулись в Авдеевке на 8,6 км. Ведомство отметило, что ВС РФ полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке. Российский президент Владимир Путин объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, освобождавшим Авдеевку, передает
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