В Индии погиб россиянин из-за схода лавины

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Шесть россиян были спасены после схода лавины Фото:

Российский лыжник скончался из-за схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом сообщило агентство NDTV. По его информации, еще шесть россиян были спасены.

«Один лыжник из России погиб сегодня после того, как огромная лавина обрушилась на Гульмарг, горнолыжный курорт в Джамму и Кашмире», — говорится в сообщении. Отмечается, что шесть граждан РФ удалось спасти.

По информации агентства, для спасения россиян задействовали вертолеты. По словам официальных лиц, российские туристы отправились на горнолыжные склоны без сопровождения местных жителей.

Ранее на горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек.

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Российский лыжник скончался из-за схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом сообщило агентство NDTV. По его информации, еще шесть россиян были спасены. «Один лыжник из России погиб сегодня после того, как огромная лавина обрушилась на Гульмарг, горнолыжный курорт в Джамму и Кашмире», — говорится в сообщении. Отмечается, что шесть граждан РФ удалось спасти. По информации агентства, для спасения россиян задействовали вертолеты. По словам официальных лиц, российские туристы отправились на горнолыжные склоны без сопровождения местных жителей. Ранее на горнолыжном курорте под Сочи лавина сошла на горнолыжников. Под снегом находились шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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