Антимонопольная служба возбудила дело против «Сбербанка»

Федеральная антимонопольная служба России инициировала дело против «Сбербанка» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Служба возбудила дело в отношении ПАО „Сбербанк“ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении на сайте ФАС.
Уточняется, что ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу «Сбербанка», размещенную на баннерах Москвы. В ней крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. «Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось о возбуждении антимонопольной службой дела против банка «Открытие». Причиной стало нарушение финучреждением закона о рекламе.
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