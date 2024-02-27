Общество Антимонопольная служба возбудила дело против «Сбербанка» 27 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 + Москвич написал жалобу в ФАС из-за рекламы банка Фото: Георгий Бергал © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России инициировала дело против «Сбербанка» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Служба возбудила дело в отношении ПАО „Сбербанк“ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении на сайте ФАС. Уточняется, что ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу «Сбербанка», размещенную на баннерах Москвы. В ней крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. «Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве. Ранее сообщалось о возбуждении антимонопольной службой дела против банка «Открытие». Причиной стало нарушение финучреждением закона о рекламе. Федеральная антимонопольная служба России инициировала дело против «Сбербанка» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Служба возбудила дело в отношении ПАО „Сбербанк“ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении на сайте ФАС. Уточняется, что ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу «Сбербанка», размещенную на баннерах Москвы. В ней крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. «Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве. Ранее сообщалось о возбуждении антимонопольной службой дела против банка «Открытие». Причиной стало нарушение финучреждением закона о рекламе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям