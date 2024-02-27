Антимонопольная служба возбудила дело против «Сбербанка»

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Виды Москвы. Москва , сбербанк, сбер
Москвич написал жалобу в ФАС из-за рекламы банка Фото:

Федеральная антимонопольная служба России инициировала дело против «Сбербанка» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Служба возбудила дело в отношении ПАО „Сбербанк“ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

Уточняется, что ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу «Сбербанка», размещенную на баннерах Москвы. В ней крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. «Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о возбуждении антимонопольной службой дела против банка «Открытие». Причиной стало нарушение финучреждением закона о рекламе.

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Федеральная антимонопольная служба России инициировала дело против «Сбербанка» из-за подозрений в нарушении законодательства о рекламе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Служба возбудила дело в отношении ПАО „Сбербанк“ по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении на сайте ФАС. Уточняется, что ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на рекламу «Сбербанка», размещенную на баннерах Москвы. В ней крупным шрифтом была указана информация о процентной ставке по вкладу 12% годовых. «Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков», — подчеркнули в ведомстве. Ранее сообщалось о возбуждении антимонопольной службой дела против банка «Открытие». Причиной стало нарушение финучреждением закона о рекламе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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