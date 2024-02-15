ФАС возбудила дело в отношении банка «ФК Открытие»

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Ограбление банка "Открытие" Малышева, 128 Екатеринбург
В отношении «Открытия» возбуждено административное дело Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка «Открытие» за нарушение рекламного законодательства. Об этом служба рассказала в своем telegram-канале.

«ФАС возбудила дело в отношении банка „ФК Открытие“. <…> В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о ставке по кредиту. Однако другие существенные условия не были указаны», — подчеркнули в антимонопольной службе. По итогу было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением банком закона о рекламе.

До этого ФАС предписала «Альфа-Банку» избавиться от ненадлежащей рекламы дебетовых карт. Тот также неоднократно был замечен в нарушении рекламы. Подобное дело было возбуждено и в адрес Росбанка.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении банка «Открытие» за нарушение рекламного законодательства. Об этом служба рассказала в своем telegram-канале. «ФАС возбудила дело в отношении банка „ФК Открытие“. <…> В рекламе предоставлялась привлекательная для потребителей информация о ставке по кредиту. Однако другие существенные условия не были указаны», — подчеркнули в антимонопольной службе. По итогу было возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением банком закона о рекламе. До этого ФАС предписала «Альфа-Банку» избавиться от ненадлежащей рекламы дебетовых карт. Тот также неоднократно был замечен в нарушении рекламы. Подобное дело было возбуждено и в адрес Росбанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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