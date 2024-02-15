Латвия начала конфисковать автомобили с российскими номерами в пользу Украины

15 февраля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

В Латвии вступил в силу закон о запрете автомобилей с российскими номер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Латвии начали конфисковывать транспортные средства с российскими номерами для передачи их Украине. Соответствующий законопроект был принят еще в прошлом году, но вступил в силу только 15 февраля 2024 года. Еще в ноябре прошлого года парламент Латвии принял поправки к закону о дорожном движении. Согласно ему, российские номера на автомобилях должны быть перерегистрированы на латвийские. Иначе машины будут конфискованы в пользу Украины. Единственная причина, по которой автомобили с такими номерами могут пересекать Латвию — если они провозятся транзитом. При этом они могут находиться в стране только в течение 24 часов. МИД РФ в ноябре отмечало, что примет зеркальные меры в ответ на решения Латвии. То есть, будет конфисковать автомобили в России с латвийскими номерами. Также российским автомобилям запретили въезд и другие страны, в частности Литва, Польша и Эстония.

Власти Латвии начали конфисковывать транспортные средства с российскими номерами для передачи их Украине. Соответствующий законопроект был принят еще в прошлом году, но вступил в силу только 15 февраля 2024 года. Еще в ноябре прошлого года парламент Латвии принял поправки к закону о дорожном движении. Согласно ему, российские номера на автомобилях должны быть перерегистрированы на латвийские. Иначе машины будут конфискованы в пользу Украины. Единственная причина, по которой автомобили с такими номерами могут пересекать Латвию — если они провозятся транзитом. При этом они могут находиться в стране только в течение 24 часов. МИД РФ в ноябре отмечало, что примет зеркальные меры в ответ на решения Латвии. То есть, будет конфисковать автомобили в России с латвийскими номерами. Также российским автомобилям запретили въезд и другие страны, в частности Литва, Польша и Эстония.